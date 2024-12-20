Мешканець Одещини сам зробив собі білий квиток, як його покарав суд

Чоловік тримає військовий квиток. Фото: ілюстративне/Економічні новини

Мешканець Одещини власноруч виготовив військовий квиток та довідку про непридатність до служби. Суд врахував, що обвинувачений допомагає літнім людям, але все одно призначив йому покарання.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Білгород-Дністровського міськрайонного суду.

Читайте також:

Подробиці справи

Підсудний придбав кліше зі штампом про зняття з військового обліку. Вдома він роздрукував собі фальшиві документи. Вони були потрібні йому, щоби безперешкодно проїхатися транзитною ділянкою дороги Одеса — Рені.

На КПП "Маяки" чоловік показав папери працівнику прикордонної служби. Але той одразу виявила підробку.

Що вирішив суд

Суддя взяв до уваги, що обвинувачений "у сумнівних компаніях помічений не був", а також "привітний, доброзичливий, завжди допомагає людям похилого віку". Тим не менш, військовозобов'язаному призначили штраф у 17 тис. грн. Також йому доведеться сплатити майже 8 тис. грн відшкодування витрат на експертизу.

Нагадаємо, на Одещині чоловік зробив собі "білий квиток" власноруч. Інший мешканець регіону заплатив за підроблені документи 3 тис. грн.