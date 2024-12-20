Житель Одесщины сам сделал себе белый билет, как его наказал суд

Человек, держащий военный билет. Фото: иллюстративное/Экономические новости

Житель Одесчины собственноручно изготовил военный билет и справку о непригодности к службе. Суд учел, что обвиняемый помогает пожилым людям, но все равно назначил ему наказание.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Белгород-Днестровского горрайонного суда.

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Подробности дела

Подсудимый приобрел клише со штампом о снятии с военного учета. Дома он распечатал фальшивые документы. Они были нужны ему, чтобы беспрепятственно прокатиться по транзитному участку дороги Одесса — Рени.

На КПП "Маяки" мужчина показал бумаги работнику пограничной службы. Но тот сразу обнаружила подлог.

Что решил суд

Судья принял во внимание, что обвиняемый "в сомнительных компаниях замечен не был", а также "приветлив, доброжелателен, всегда помогает старикам". Тем не менее, военнообязанному назначили штраф в 17 тыс. грн. Также ему придется оплатить около 8 тыс. грн возмещение расходов на экспертизу.

Напомним, в Одесской области мужчина сделал себе "белый билет" собственноручно. Другой житель региона заплатил за поддельные документы 3 тыс. грн.