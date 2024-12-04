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Білий квиток власноруч — що вирішив суд

4 грудня 2024 21:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Зробив білий квиток — як суд покарав одесита
Чоловік тримає військовий квиток. Фото: соцмережі
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

За допомогою кліше з інтернету та власної майстерності мешканець Одеси власноруч виготовив військовий квиток і довідку ВЛК. Вони були потрібні йому, щоби безперешкодно проїхатися транзитною ділянкою дороги Одеса — Рені. Але щось пішло не так.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Білгород-Дністровського районного суду.

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Подробиці справи

Підсудний замовив у Telegram кліше зі штампом "Знято з військового обліку". За них він сплатив 3 тис. грн. Вдома, він роздрукував собі фальшиві документи, які заповнив від руки й вклеїв власне фото. На КПП "Маяки" чоловік показав папери працівниці прикордонної служби. Але вона одразу виявила підробку. 

Що вирішив суд

Свою провину обвинувачений не заперечував. Суддя визнав його винним у підробленні та використанні фальшивих документів. Військовозобов'язаному призначили штраф у 17 тис. грн. Також йому доведеться сплатити майже 10 тис. відшкодування витрат на експертизу.

Нагадаємо, на Волині судили чоловіка, який уникав військового обліку. Також на Черкащині судили військовозобов'язаного, який не пішов до ТЦК, бо злякався.

Одеса кордон Одеська область білий квиток судові рішення

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