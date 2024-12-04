Сделал белый билет – как суд наказал одессита.

Человек держит военный билет. Фото: соцсети

С помощью клише из интернета и собственного мастерства житель Одессы собственноручно изготовил военный билет и справку ВЛК. Они были нужны ему, чтобы беспрепятственно проехаться транзитным участком дороги Одесса — Рени. Но что-то пошло не так.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Белгород-Днестровского районного суда.

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Подробности дела

Подсудимый заказал в Telegram клише со штампом "Снято с военного учета". За них он заплатил 3 тыс. грн. Дома он распечатал себе фальшивые документы, которые заполнил от руки и вклеил собственное фото. На КПП "Маяки" мужчина показал бумаги сотруднице пограничной службы. Но она сразу обнаружила подделку.

Что решил суд

Свою вину обвиняемый не возражал, судья признал его виновным в подделке и использовании фальшивых документов. Военнообязанному назначили штраф в 17 тыс. грн. Также ему придется заплатить почти 10 тыс. грн возмещения расходов на экспертизу.

Напомним, на Волыни судили мужчину, который избегал военного учета. Также в Черкасской области судили военнообязанного, который не пошел в ТЦК, потому что испугался.