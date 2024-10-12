Що робити, якщо ТЦК вилучили військовий квиток: пояснення юриста

Чоловік тримає військовий квиток. Фото ілюстративне: УНІАН

Останнім часом виникають випадки, коли співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) намагаються вилучити військові квитки у військовозобов'язаних. Юристи радять одразу після інциденту звертатися до правоохоронців.

Як одеситам діяти при спробі вилучення військового квитка, Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.

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Шалару пояснює, що такі дії є незаконними, і закликає одразу звертатися до поліції.

"Якщо потрібно доводити цей факт, що у вас забрали документи, необхідно надати всі докази. Можете зафіксувати на відео, якщо у вас є мобільний телефон і його також не забрали. Ви повинні довести, що дійсно мали військовий квиток, а ТЦК порушили ваші права", — зазначає він.

Вилучення військового квитка для шантажу

Адвокат також пояснює, що вилучення військового квитка може бути використане як засіб тиску, щоб змусити людину з'явитися до центру комплектування. Відсутність документа може створити проблеми, зокрема загрозу штрафу. Для уникнення цього юрист радить зробити витяг з "Дії" або через ЦНАП, де містяться всі необхідні дані.

"Тобто людина заміняє без проблем цей військово-обліковий документ. Особливо це потрібно робити тим чоловікам, які мають відстрочку, та хочуть це підтвердити", — каже Олексій Шалару.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як діяти водіям при незаконних діях ТЦК. Також ми писали, що робити, якщо ТЦК оголосив у розшук.