Що робити, якщо призовника оголосили у розшук

Чоловік тримає телефон із застосунком "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Військовозобов'язаного можуть подати у розшук, якщо він порушив правила військового обліку. Втім, часом такі рішення виявляються помилковими. Буває й таке, що людина не знає, що її розшукують.

Як діяти у таких випадках, в інтерв'ю Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару.

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Дізнатися причину

Насамперед необхідно дізнатися причину розшуку. Досить часто такі випадки виявлялися помилковими, і проблема швидко вирішувалася. Але якщо у застосунку "Резерв+" дійсно з'являється статус "У розшуку", для цього мають бути підстави.

"Є приклад, коли чоловік звернувся в Одесі до ТЦК та СП, пройшов ВЛК, отримав усі документи, але не був тут зареєстрований. А за місцем прописки йому приходили повістки, яких він не отримував. Відповідно, його там оголосили у розшук, хоч він і оновив всі дані", — зазначає адвокат.

Вивчати кожен випадок

За словами юриста, іноді розшук дійсно може бути реальним, а людина про нього навіть не здогадуватиметься. Зокрема, це стосується військовозобовʼязаних, які не оновлювали свої дані при переїзді або зміні реєстрації.

"Три роки триває війна, а людина жодного разу не була зареєстрована в ТЦК та СП. То що я можу зробити? Чоловік мав чути про наслідки. Особливо маючи підстави для відстрочки, треба було про це подумати. А зараз з нуля це буде важко робити", — каже Олексій Шалару.

Раніше ми розповідали про те, як діяти водіям при незаконних діях ТЦК.

Також ми писали, що в Україні існують законні підстави, за яких військовозобов'язані можуть відмовитися від повістки. На сьогодні є багато законних підстав. Зокрема, багатодітність, здобуття першої вищої освіти, догляд за особами з інвалідністю.