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Одеський адвокат розповів, як законно відмовитися від повістки

6 жовтня 2024 16:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відмова від повістки: як це зробити законно
Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На тлі загальної мобілізації в Україні існують законні підстави, за яких військовозобов'язані можуть відмовитися від повістки. На сьогодні є багато законних підстав, щоб відмовитися від повістки. Зокрема, багатодітність, здобуття першої вищої освіти, догляд за особами з інвалідністю. 

За яких умов можна законно відмовитися від повістки, ексклюзивно Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару.

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Як законно відмовитись від повістки

За словами Олексія Шалару, відмовитися від повістки можна, але лише у випадках, якщо людина не пройшла ВЛК. У такому разі їй загрожує адміністративне покарання у вигляді штрафу.

"Якщо людина оновила свої дані і має відповідний витяг, то жодних додаткових проблем бути не повинно, навіть якщо немає підстав для відстрочки або бронювання. Якщо ж людину зупинили, вона може відмовитися від отримання повістки та направлення на ВЛК", — розповідає адвокат.

Олексій Шалару підкреслює, що після проходження ВЛК відмова від повістки неможлива, можуть виникнути кримінальні наслідки, включаючи ув’язнення на термін до 5 років. Також він згадує про новий законопроєкт, який пропонує запровадження кримінальної відповідальності за відмову від проходження ВЛК.

"Наразі існує багато випадків підробки підписів заднім числом та їх подальшого направлення до навчального центру. І там вже не перевіряють, чи є рішення ВЛК, чи ні. Людина тікає й оскаржує рішення. Вона відмовляється від проходження, її притягують до адміністративної відповідальності, а потім знову затримують", — зазначає правник.

Які є законні підстави для відмови від повістки

Серед законних підстав для відмови є багатодітність, здобуття першої вищої освіти, догляд за особами з інвалідністю. Як зауважує Олексій Шалару, таких осіб не можуть затримати і вручити їм повістки або штрафи, оскільки їх захищає закон.

"Є закон, і в ньому прописані підстави, за якими не мають права вручати повістки. І таких випадків багато. Я не можу стверджувати, як ТЦК трактують ці закони. Але будь-які рішення, що порушують права громадян, повинні оскаржуватися", — підсумовує Шалару.

Також Олексій Шалару зазначає, що у нинішніх умовах війни та загальної мобілізації важливо, щоб усі військовозобов'язані оновили свої облікові дані. Військо потребує нових, підготовлених бійців, але процеси мобілізації викликають занепокоєння, дискредитуючи армію в очах цивільних.

Нагадаємо, мешканця Одещини майже тиждень тримали у ТЦК, але він зумів довести у суді незаконність свого затримання. 

Також повідомлялося про киянина, який прийшов оновити дані, а отримав штраф.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП

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