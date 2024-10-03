Незаконне затримання ТЦК — що робити і як поводитися — юрист

ТЦК перевіряють документи у водія. Фото: ТСН

Скандали з ТЦК в Одесі не вщухають, а нові резонансні затримання виникають майже щодня. Якщо раніше основна увага військових була прикута до громадського транспорту, то зараз почастішали випадки зупинки цивільних авто та силового вручення повісток водіям. Експерти сперечаються щодо законності таких дій, а в ТЦК наголошують, що все відбувається згідно з законодавством та воєнним станом.

Та чи дійсно мають право військові блокувати авто та вручати повістки? Про це журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.

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Вилучення військового квитка

Сьогодні існують випадки, коли представники ТЦК намагаються вилучати військовий квиток у військовозобовʼязаного, що досить обурює людей. За словами Олексія Шалару, такі дії є незаконними й одразу необхідно звертатися до поліції.

"Є певний порядок. Якщо потрібно доводити цей факт, що у вас забрали документи, необхідно надати всі докази. Можете зафіксувати на відео, якщо у вас є мобільний телефон і його також не забрали. Ви повинні довести, що дійсно мали військовий квиток, а ТЦК порушили ваші права", — розповідає юрист Олексій Шалару.

Юрист Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

Водночас адвокат пояснює, що іноді співробітники ТЦК вилучають військово-облікові документи для того, щоб змусити людину з’явитися до центру комплектування. Відсутність військового квитка може створити певні проблеми, зокрема як тиск на військовозобовʼязаного. Але в такому разі людина повинна зробити витяг з ''Дії'' або через ЦНАП, де вказані всі необхідні дані. Це потрібно, щоб уникнути штрафу за відсутність документа.

"Тобто людина заміняє без проблем цей військово-обліковий документ. Особливо це потрібно робити тим чоловікам, які мають відстрочку, та хочуть це підтвердити", — додає правник.

Оголошення у розшук — що робити

Для початку необхідно дізнатися причину цього розшуку. Після появи застосунку ''Резерв+'', такі випадки були помилковими та невдовзі проблема вирішилася. Якщо ж зараз у застосунку зʼявляється статус "у розшуку", мають бути для цього підстави, — каже Шалару.

"Є приклад, коли чоловік звернувся в Одесі до ТЦК та СП, пройшов ВЛК, отримав усі документи, але не був тут зареєстрований. А за місцем прописки йому приходили повістки, яких він не отримував. Відповідно його там оголосили у розшук, хоч він і оновив всі дані", — зазначає адвокат.

Чоловік оновив дані у застосунку. Фото: Новини.LIVE

Але кожен випадок унікальний та вимагає детального вивчення. Юрист наголошує, що іноді розшук дійсно може бути реальним, а людина про нього навіть не здогадуватиметься. Зокрема, це стосується військовозобовʼязаних, які не оновлювали свої дані при переїзді або зміні реєстрації.

"Три роки триває війна, а людина жодного разу не була зареєстрована в ТЦК та СП. То що я можу зробити? Чоловік мав чути про наслідки. Особливо маючи підстави для відстрочки, треба було про це подумати. А зараз з нуля це буде важко робити", — каже Олексій Шалару.

Силова мобілізація в авто

Зупинити цивільне авто представники ТЦК можуть тільки за присутності правоохоронців і лише у разі, якщо є для цього підстави, про які водієві мають повідомити. Останнім часом саме в Одесі було зафіксовано багато випадків, коли кермувальників силою діставали з транспорту та "бусифікували". За словами Олексія Шалару, це грубе порушення службових обовʼязків з боку представників ТЦК і про випадки обовʼязково потрібно повідомити адвокату та правоохоронним органам.

"Я бачив багато таких порушень. Потрібно все фіксувати та передавати спеціалістам, які мають відпрацювати факт затримання. ТЦК можуть видавати повістки, якщо є відповідне повноваження. А без нього факт вручення є незаконним. Хоча і роздавати їх мають право будь-де, окрім вашої рухомої або нерухомої власності", — зазначає юрист.

Юрист про силову мобілізацію. Фото: Новини.LIVE

Як поводитися водієві у разі зупинки

Попросити пред'явити посвідчення від уповноваженої особи. Не виходити з транспортного засобу та утримувати свої документи. Записувати на відео всі події, що відбуваються на дорозі. У випадку неправомірних дій вимагати виклик представників Національної поліції.

Відмова від повістки

За словами адвоката Олексія Шалару, відмовитися від повістки можна. Але лише у разі, якщо людина не пройшла ВЛК — тоді їй загрожує адміністративне покарання у вигляді штрафу.

"Якщо він оновив свої дані, в нього є відповідний витяг, то додаткових проблем бути не повинно. Навіть якщо немає підстав для відстрочки або бронювання. І якщо все ж таки людину зупинили, він може відмовитися від отримання повістки та направлення на ВЛК", — каже правник.

Олексій Шалару про відмову від повістки. Фото: Новини.LIVE

І хоч відмовитися від повістки можна безліч разів, то лише до проходження військово-лікарської комісії. Вже після неї загрожує кримінальна відповідальність та увʼязнення до 5 років. Також юрист додає, що зараз є законопроєкт, який хочуть внести до Верховної Ради щодо кримінальної відповідальності за відмову від проходження ВЛК.

"У нас зараз дуже багато випадків, коли підроблюють підписи заднім числом та направляють в учбовий центр. І там вже не питають є рішення ВЛК чи ні. Ну а потім людина тікає, такі реалії життя. І бігає та оскаржує всі рішення. Він відмовився від проходження, його притягнули до адміністративної відповідальності. Потім знову піймають, знову він відмовиться, знову притягнуть до адміністративної відповідальності", — зазначає адвокат.

Як законно відмовитися від повістки

На сьогодні є багато законних підстав, щоб відмовитися від повістки. Зокрема, багатодітність, здобуття першої вищої освіти, догляд за інвалідами. Як каже Олексій Шалару, таких людей не можуть затримати та виписати повістку або штраф, адже їх охороняє закон.

"Є закон і є в ньому підстави, за якими не мають права людині вручити повістки. І таких моментів дуже багато. Я не можу сказати, як саме на думку ТЦК ці закони зараз працюють. Але вони все одно є та будь-які рішення, які порушують права громадян, потребують оскарження", — підсумовує юрист.

Юрист про законні відмови від повістки. Фото: Новини.LIVE

В Україні триває війна та загальна мобілізація, за якою усі військовозобовʼязані мають оновити свої облікові дані. Сьогодні військо потребує нової сили — навчених та підготовлених бійців. Але процеси нинішньої мобілізації залишають бажати кращого, що дискредитує армію в очах цивільних.