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Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

3 октября 2024 18:49
Рвачова Анастасия - редактор
Незаконное задержание ТЦК — что делать и как себя вести — юрист
ТЦК проверяют документы у водителя. Фото: ТСН
Рвачова Анастасия - редактор

Скандалы с ТЦК в Одессе не утихают, а новые резонансные задержания возникают почти каждый день. Если раньше основное внимание военных было приковано к общественному транспорту, то сейчас участились случаи остановки гражданских авто и силового вручения повесток водителям. Эксперты спорят о законности таких действий, а в ТЦК подчеркивают, что все происходит согласно законодательству и военному положению.

И действительно ли право военные блокировать авто и вручать повестки? Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.

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 Изъятие военного билета

Сегодня существуют случаи, когда представители ТЦК пытаются изымать военный билет у достаточно возмущающего людей военнообязанного. По словам Алексея Шалару, такие действия незаконны и сразу необходимо обращаться в полицию.

''Есть определенный порядок. Если нужно доказывать этот факт, что у вас забрали документы, необходимо предоставить все доказательства. Можете зафиксировать на видео, если у вас есть мобильный телефон и его также не забрали. Вы должны доказать, что действительно имели военный билет, а ТЦК нарушили ваши права", — рассказывает юрист Алексей Шалару.

Юрист Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE
Юрист Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE

В то же время адвокат объясняет, что иногда сотрудники ТЦК изымают военно-учетные документы для того, чтобы заставить человека явиться в центр комплектования. Отсутствие военного билета может создать определенные проблемы, в частности, как давление на военнообязанного. Но в таком случае человек должен сделать выписку из ''Дії'' или через ЦПАУ, где указаны все необходимые данные. Это нужно во избежание штрафа за отсутствие документа.

"То есть человек заменяет без проблем этот военно-учетный документ. Особенно это нужно делать тем мужчинам, которые имеют отсрочку и хотят это подтвердить", — добавляет юрист.

Объявление в розыск — что делать

Для начала необходимо узнать причину этого розыска. После появления приложения ''Резерв+'', такие случаи были ошибочными и вскоре проблема разрешилась. Если же сейчас в приложении появляется статус "в розыске", для этого должны быть основания, — говорит Шалару.

"Есть пример, когда мужчина обратился в Одессе в ТЦК и СП, прошел ВВК, получил все документы, но не был здесь зарегистрирован. А по месту прописки ему приходили повестки, которых он не получал. Соответственно, его там объявили в розыск, хотя он и обновил все данные", — отмечает адвокат.

Мужчина обновил данные в приложении. Фото: Новини.LIVE
Мужчина обновил данные в приложении. Фото: Новини.LIVE

Но каждый случай уникален и требует детального изучения. Юрист отмечает, что иногда розыск действительно может быть реальным, а человек о нем даже не будет догадываться. В частности, это касается военнообязанных, которые не обновляли свои данные при переезде или изменении регистрации.

"Три года длится война, а человек ни разу не был зарегистрирован в ТЦК и СП. Так что я могу сделать? Мужчина должен слышать о последствиях. Особенно имея основания для отсрочки, надо было об этом подумать. А теперь с нуля это будет трудно делать", — говорит Алексей Шалару.

Силовая мобилизация в авто

Остановить гражданский автомобиль представители ТЦК могут только при присутствии правоохранителей и только в случае, если есть для этого основания, о которых водителю должны сообщить. В последнее время именно в Одессе было зафиксировано много случаев, когда водителей силой доставали из транспорта и "бусифицировали". По словам Алексея Шалару, это грубое нарушение служебных обязанностей со стороны представителей ТЦК и о случаях обязательно нужно сообщить адвокату и правоохранительным органам.

"Я видел много таких нарушений. Нужно все фиксировать и передавать специалистам, которые должны отработать факт задержания. ТЦК могут выдавать повестки, если есть соответствующие полномочия. А без него факт вручения является незаконным. Хотя и раздавать их имеют право где угодно, кроме вашей движимой или недвижимой собственности", — отмечает юрист.

Юрист о силовой мобилизации. Фото: Новини.LIVE
Юрист о силовой мобилизации.  Фото: Новини.LIVE

Как вести себя водителю в случае остановки

  1. Попросить предъявить удостоверение уполномоченного лица.
  2. Не выходить из транспортного средства и содержать свои документы.
  3. Записывать на видео все происходящие на дороге события.
  4. В случае неправомерных действий потребовать вызов представителей Национальной полиции.

Отказ от повестки

По словам адвоката Алексея Шалару, отказаться от повестки можно. Но только в том случае, если человек не прошел ВВК — тогда ему грозит административное наказание в виде штрафа.

"Если он обновил свои данные, у него есть соответствующее извлечение, то дополнительных проблем быть не должно. Даже если нет оснований для отсрочки или бронирования. И если все же человека остановили, он может отказаться от получения повестки и направления на ВВК", — говорит юрист.

Алексей Шалару об отказе от повестки. Фото: Новини.LIVE
Алексей Шалару об отказе от повестки. Фото: Новини.LIVE

И хотя отказаться от повестки можно множество раз, то только до прохождения военно-врачебной комиссии. Уже после нее грозит уголовная ответственность и тюремное заключение до 5 лет. Также юрист добавляет, что сейчас есть законопроект, который хотят внести в Верховную Раду по уголовной ответственности за отказ от прохождения ВВК.

"У нас сейчас очень много случаев, когда подрабатывают подписи задним числом и направляют в учебный центр. И там уже не спрашивают есть решение ВВК или нет. Ну а потом человек убегает, такие реалии жизни. И бегает и оспаривает все решения. Он отказался от прохождения, его привлекли к административной ответственности. Затем снова поймают, снова он откажется, снова привлекут к административной ответственности", — отмечает адвокат.

Как законно отказаться от повестки

На сегодняшний день есть много законных оснований, чтобы отказаться от повестки. В частности, многодетность, получение первого высшего образования, уход за инвалидами. Как говорит Алексей Шалару, таких людей не могут задержать и выписать повестку или штраф, потому что их охраняет закон.

"Есть закон и есть в нем основания, по которым не имеют права человеку вручить повестки. И таких моментов очень много. Я не могу сказать, как именно по мнению ТЦК эти законы сейчас работают. Но они все равно есть и какие-либо решения, которые нарушают права граждан, нуждаются в обжаловании", — заключает юрист.

Юрист о законных отказах от повестки. Фото: Новини.LIVE
Юрист о законных отказах от повестки. Фото: Новини.LIVE

В Украине идет война и общая мобилизация, по которой все военнообязанные должны обновить свои учетные данные. Сегодня войско нуждается в новой силе — обученных и подготовленных бойцах. Но процессы нынешней мобилизации оставляют желать лучшего, что дискредитирует армию в глазах гражданских.

Одесса Новости Одессы мобилизация бронирование отсрочка ТЦК и СП адвокат юрист

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