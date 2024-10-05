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Силова мобілізація в Одесі — як діяти водіям при незаконних діях ТЦК

5 жовтня 2024 16:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Силова мобілізація водіїв в Одесі: як діяти при зупинці ТЦК
Військовий блокпост. Фото ілюстративне: соцмережі
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Зупинка цивільного транспорту представниками Територіальних центрів комплектування (ТЦК) викликала хвилю обурення серед одеських водіїв. Останнім часом в Одесі було зафіксовано кілька випадків, коли людей силоміць виводили з авто та відправляли у військкомати. Такі дії є порушенням закону, стверджують юристи.

Як водіям діяти при силовій мобілізації, Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару

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За його словами, зупинити авто ТЦК можуть тільки у разі наявності підстав для цього, у всіх інших випадках — це незаконно. 

"ТЦК можуть зупиняти авто лише за присутності правоохоронців і тільки в разі наявності підстав. Водіям мають повідомити про ці підстави. Якщо цього не зроблено — дії є незаконними", — наголошує Шалару.

Він також підкреслює, що необхідно фіксувати всі події та негайно звертатися до адвокатів і правоохоронців. Окрім цього, юрист звертає увагу на те, що ТЦК мають право видавати повістки лише в межах своїх повноважень.

"Без відповідного наказу факт вручення повістки є незаконним, навіть якщо це відбувається на вулиці. Важливо пам'ятати, що вручення повістки не може відбуватися в особистому транспорті або у приватній власності", — додає він.

Як поводитися водієві у разі примусової зупинки:

  • Попросіть посвідчення — водій має право вимагати від представників ТЦК пред'явити посвідчення.
  • Не виходьте з авто — важливо залишатися в транспортному засобі та тримати свої документи при собі.
  • Фіксуйте все на відео — рекомендується записувати на відео всі події, що відбуваються, для захисту своїх прав.
  • Вимагайте поліцію — якщо дії представників ТЦК здаються незаконними, вимагайте виклик представників Національної поліції.

Законність таких дій повинна контролюватися, тому варто звертатися до юристів і не боятися захищати свої права.

Нагадаємо, мешканця Одещини майже тиждень тримали у ТЦК, але він зумів довести у суді незаконність свого затримання. 

Також повідомлялося про киянина, який прийшов оновити дані, а отримав штраф.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП

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