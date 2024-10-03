Черговий скандал з ТЦК в Одесі — подробиці

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: Ілюстративне/Армія.Інформ

У мережі шириться відео, на якому чоловік розповідає, як його затримали працівники ТЦК. Він працює на підприємстві, яке визнане критично важливим, але через бюрократичні формальності не встиг оформити бронювання.

Про це розповіли місцеві Telegram-канали.

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Що відомо

Повідомляють, що чоловіка затримали біля парадної будинку, посадили у службове авто й відвезли до ТЦК.

"Я стою на обліку, оновив дані, є релігійною людиною і працюю на критичному підприємстві", — говорить сам затриманий.

У мережі виклали скрирншот витягу з реєстру, який підтверджує оновлення військово-облікових даних. Крім того, опубліковане звернення підприємства до ТЦК щодо бронювання працівника.

Тим не менш, йдеться у повідомленні, чоловіка продовжують утримувати. Крім того, на нього буцімто склали протокол про адмінпорушення, бо він начебто не оновив дані.

У ТЦК ситуацію поки не коментують.

Хто має бронь від мобілізації

Відстрочку від мобілізації отримують працівники таких структур, як:

поліція;

рятувальна служба;

органи державної влади та місцевого самоврядування;

компанії зі сфери медіа та культури;

виробники товарів для армії;

підприємства, які виробляють і ремонтують товари військового призначення, техніку, боєприпаси;

підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання;

інші критично важливі для української економіки підприємства.

Правила бронювання звичайних підприємств однакові: забронювати можна не більше 50% військовозобов'язаних співробітників і не довше, ніж на шість місяців. Через пів року відстрочку потрібно продовжувати.

Нагадаємо, мешканця Одещини майже тиждень тримали у ТЦК, але він зумів довести у суді незаконність свого затримання.

Також повідомлялося про киянина, який прийшов оновити дані, а отримав штраф.