Очередной скандал с ТЦК в Одессе — подробности

Мужчина рассказывает о своем задержании. Фото: скриншот

В сети распространяется видео, на котором мужчина рассказывает, как его задержали сотрудники ТЦК. Он работает на предприятии, которое признано критически важным, но из-за бюрократических формальностей не успел оформить бронирование.

Об этом рассказали местные Telegram-каналы.

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Что известно

Сообщают, что мужчину задержали возле парадного дома, посадили в служебный автомобиль и отвезли в ТЦК.

"Я стою на учете, обновил данные, являюсь религиозным человеком и работаю на критическом предприятии", — говорит сам задержанный.

В сети выложили скриншот выписки из реестра, подтверждающего обновление военно-учетных данных. Кроме того, опубликовано обращение предприятия в ТЦК о бронировании работника.

Тем не менее, говорится в сообщении, мужчину продолжают удерживать. Кроме того, на него якобы составили протокол об админнарушении, поскольку он вроде бы не обновил данные.

В ТЦК ситуацию пока не комментируют.

Имеющий бронь от мобилизации

Отсрочку от мобилизации получают работники таких структур, как:

полиция;

спасательная служба;

органы государственной и местного самоуправления;

компании из сферы медиа и культуры;

производители товаров для армии;

предприятия, производящие и ремонтирующие товары военного назначения, технику, боеприпасы;

предприятия, которым установлены мобилизационные задачи;

другие критически важные для украинской экономики предприятия.

Правила бронирования обычных предприятий одинаковы: забронировать можно не более 50% военнообязанных сотрудников и не дольше шести месяцев. Через полгода отсрочку следует продолжать.

Напомним, жителя Одесской области почти неделю держали в ТЦК, но он сумел доказать в суде незаконность своего задержания.

Также сообщалось о киевлянине, который пришел обновить данные, а получил штраф.