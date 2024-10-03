Очередной скандал с ТЦК в Одессе — подробности

В Одессе работника критически важного предприятия забрали в ТЦК
В сети распространяется видео, на котором мужчина рассказывает, как его задержали сотрудники ТЦК. Он работает на предприятии, которое признано критически важным, но из-за бюрократических формальностей не успел оформить бронирование.
Об этом рассказали местные Telegram-каналы.
Что известно
Сообщают, что мужчину задержали возле парадного дома, посадили в служебный автомобиль и отвезли в ТЦК.
"Я стою на учете, обновил данные, являюсь религиозным человеком и работаю на критическом предприятии", — говорит сам задержанный.
В сети выложили скриншот выписки из реестра, подтверждающего обновление военно-учетных данных. Кроме того, опубликовано обращение предприятия в ТЦК о бронировании работника.
Тем не менее, говорится в сообщении, мужчину продолжают удерживать. Кроме того, на него якобы составили протокол об админнарушении, поскольку он вроде бы не обновил данные.
В ТЦК ситуацию пока не комментируют.
Имеющий бронь от мобилизации
Отсрочку от мобилизации получают работники таких структур, как:
- полиция;
- спасательная служба;
- органы государственной и местного самоуправления;
- компании из сферы медиа и культуры;
- производители товаров для армии;
- предприятия, производящие и ремонтирующие товары военного назначения, технику, боеприпасы;
- предприятия, которым установлены мобилизационные задачи;
- другие критически важные для украинской экономики предприятия.
Правила бронирования обычных предприятий одинаковы: забронировать можно не более 50% военнообязанных сотрудников и не дольше шести месяцев. Через полгода отсрочку следует продолжать.
Напомним, жителя Одесской области почти неделю держали в ТЦК, но он сумел доказать в суде незаконность своего задержания.
Также сообщалось о киевлянине, который пришел обновить данные, а получил штраф.
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