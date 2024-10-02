Чоловіка майже тиждень протримали у ТЦК — рішення суду

Будівля Болградського райсуду. Фото: сайт суду

Військовозобов'язаного затримали на блокпосту й майже тиждень тримали на збірному пункті. Втім, йому вдалося довести у суді, що такі дії суперечать закону.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з ухвали Болградського районного суду.

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Що сталося

За словами чоловіка, його затримали поліцейські на КП "Дачне" на трасі Одеса — Київ. Вони викликали працівників ТЦК, а ті відвезли затриманого до збірного пункту в Одесі. Там чоловіка протримали чотири дні, а потім повезли до військової частини. Оглянувши військовозобов'язаного, лікар зазначив, що він не може служити за станом здоров'я. Але навіть після цього його не відпустили.

Чоловік розповів, що не отримував повісток, не проходив і не відмовлявся проходити ВЛК, а під час затримання не підписував жодних документів.

Ухвала суду

За матеріалами справи, чоловік оновив дані у додатку "Резерв+" і не перебуває у розшуку. До того ж ТЦК не надав ніяких доказів законності його затримання. Отож, суд ухвалив негайно звільнити чоловіка.

Нагадаємо, в Одеській області судили чоловіка, який пішов служити за підробленим паспортом.

Також в Одесі винесли вирок чоловіку, який намагався спалити військове авто.