На Одещині чоловік пішов служити на підробленим паспортом

Будівля Білгород-Дністровського суду. Фото: Facebook

Чоловік хотів служити в армії, але загубив паспорт. Він вирішив роздрукувати документ на принтері і пішов з ним до ТЦК.

Про це Новини.LIVE дізналися з вироку Білгород-Дністровського міськрайонного суду.

Читайте також:

Що сталося

Мешканець села Підгірне, загубивши паспорт, вирішив не звертатися до уповноважених органів, а зробити собі новий самотужки. Тому він роздрукував паспорт на кольоровому принтері й заламінував.

З таким саморобним документом він прийшов дізнатися щодо можливості проходження військової служби по мобілізації.

Що вирішив суд

Чоловікові висунули обвинувачення у підробленні офіційних документів. Суд визнав його винним і засудив до сплати 17 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, в Одесі судили військового з Криму, який носив при собі холодну зброю.

Також суд виніс вирок військовому, який три місяці не був на службі.