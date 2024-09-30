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Мешканець Одещини пішов служити за підробленим паспортом — як його покарали

30 вересня 2024 22:30
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині чоловік пішов служити на підробленим паспортом
Будівля Білгород-Дністровського суду. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Чоловік хотів служити в армії, але загубив паспорт. Він вирішив роздрукувати документ на принтері і пішов з ним до ТЦК.

Про це Новини.LIVE дізналися з вироку Білгород-Дністровського міськрайонного суду.

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Що сталося

Мешканець села Підгірне, загубивши паспорт, вирішив не звертатися до уповноважених органів, а зробити собі новий самотужки. Тому він роздрукував паспорт на кольоровому принтері й заламінував.

З таким саморобним документом він прийшов дізнатися щодо можливості проходження військової служби по мобілізації. 

Що вирішив суд

Чоловікові висунули обвинувачення у підробленні офіційних документів. Суд визнав його винним і засудив до сплати 17 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, в Одесі судили військового з Криму, який носив при собі холодну зброю.

Також суд виніс вирок військовому, який три місяці не був на службі.

суд Одеська область ТЦК та СП паспорт судові рішення

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