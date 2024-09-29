Військовослужбовця з Криму оштрафували за незаконне носіння ножа в Одесі

Підозрюваний у залі суду. Фото ілюстративне: УНІАН

Суд Одеси визнав винним військовослужбовця у незаконному носінні холодної зброї та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень. Чоловік визнав свою провину та щиро розкаявся.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Правоохоронці виявили ніж у військового

Військовослужбовець, уродженець Сімферополя АР Крим, був визнаний винним у незаконному носінні холодної зброї. Під час мобілізації, виконуючи обов'язки гранатометника в складі десантно-штурмового підрозділу, він був затриманий 18 квітня 2024 року біля автовокзалу в Одесі з ножем, який йому подарували побратими. Ніж, який є холодною зброєю промислового виробництва, був вилучений працівниками поліції.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину та розкаявся у скоєному. Суд врахував ці обставини, а також те, що обвинувачений раніше не був судимий і перебуває на службі у Збройних силах України.

Яке покарання за носіння холодної зброї

Суд визнав провину чоловіка доведеною та кваліфікував його дії за частиною 2 статті 263 КК України (носіння іншої холодної зброї без дозволу). Покаранням для обвинуваченого став мінімальний штраф у розмірі 17 000 гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, хто не отримає повістку поштою.

Також в Одеському ТЦК розповіли, хто роздає повістки на вулицях.