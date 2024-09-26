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Хто роздає повістки — в Одеському ТЦК розповіли про своїх співробітників

26 вересня 2024 15:56
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Всі співробітники рот охорони ТЦК — колишні учасники бойових дій
Співробітники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: ВОТЦК та СП/Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Всі військовослужбовці, які служать у ротах охорони ТЦК в Одесі, пройшли бойові дії й були переведені за станом здоров'я. Серед інших співробітників терцентрів на фронті були не всі.

Про це в інтерв'ю каналу "Український свідок" розповів начальник Одеського обласного ТЦК та СП Юрий Пуйко.

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За словами очільника ТЦК, рішення про переведення до терцентрів з бойових частин було прийнято найвищим керівництвом.

"Зараз прийняте рішення керівництвом Збройних Сил України, що у підрозділи територіальних центрів комплектування зараховуються тільки люди по переміщенню з бойових військових частин, які мають вади здоров'я, мають поранення, контузії і, відповідно до свого стану здоров'я, не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах", — зазначив Юрій Пуйко.

За його словами, у ротах охорони таких людей 100%. 

Зазначимо, що керівник Одеського ТЦК заявляв, що причиною грубої поведінки співробітників може бути відчуття несправедливості. За його словами, люди, які пройшли фронт, різко реагують на тих, хто намагається ухилитися від служби.

Нагадаємо, напередодні в Одесі співробітники ТЦК вдарили чоловіка автоматом

Також у терцентрі відповіли, чи дійсно з сіл мобілізують більше людей, ніж з Одеси та інших великих міст.

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