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Кто раздает повестки — в Одесском ТЦК рассказали о своих сотрудниках

26 сентября 2024 15:56
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Все сотрудники рот охраны ТЦК — бывшие участники боевых действий
Сотрудники ТЦК проверяют документы. Иллюстративное фото: ВОТЦК и СП/Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Все военнослужащие, служащие в ротах охраны ТЦК в Одессе, прошли боевые действия и были переведены по состоянию здоровья. Среди других сотрудников терцентров на фронте были не все.

Об этом в интервью каналу "Український свідок" рассказал начальник Одесского областного ТЦК и СП Юрий Пуйко.

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По словам главы ТЦК, решение о переводе в терцентры из боевых частей было принято высшим руководством.

"Сейчас принято решение руководством Вооруженных сил Украины, что в подразделения территориальных центров комплектования зачисляются только люди по перемещению из боевых воинских частей, имеющие пороки здоровья, имеющие ранения, контузии и, в соответствии со своим состоянием здоровья, не способные выполнять обязанности в боевых подразделениях", — отметил Юрий Пуйко.

По его словам, в ротах охраны таких людей 100%.

Отметим, что руководитель Одесского ТЦК заявлял, что причиной грубого поведения сотрудников может быть чувство несправедливости. По его словам, прошедшие фронт люди резко реагируют на тех, кто пытается уклониться от службы.

Напомним, накануне в Одессе сотрудники ТЦК ударили мужчину автоматом.

Также в терцентре ответили, действительно ли из сел мобилизуют больше людей, чем из Одессы и других крупных городов.

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