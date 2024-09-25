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У селах мобілізують більше, ніж в Одесі — що говорять у ТЦК

25 вересня 2024 12:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Кого частіше мобілізують — одеситів чи мешканців області
Працівники ТЦК дзвонять у двері. Ілюстративне фото: Армія.Інформ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Вважається, що мешканці сіл і маленьких містечок отримують повістки частіше, аніж жителі великих міст на кшталт Одеси. В одеському ТЦК запевняють, що це не відповідає дійсності.

Про це в інтерв'ю каналу "Український свідок" розповів начальник Одеського обласного ТЦК та СП Юрий Пуйко.

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"По проведеному аналізу я вам скажу, що це неправда", — заявив посадовець.

За словами Юрія Пуйка, він не може озвучити конкретні цифри, але підрахунки, що проводяться щоквартально, демонструють, що "все йде рівним чином". 

"Немає питань в категоріях населення, які ми призиваємо", — запевнив він.

Хто поширює чутки

Очільник ТЦК вважає, що подібну інформацію поширюють люди, які стоять "не в строю, а поза строєм".

"Все треба сказати для того, щоби порушити той принцип і той процес, який зараз проходить у нас в державі", — говорить Юрій Пуйко.

Нагадаємо, раніше начальник Одеського ТЦК розповів про свою зарплату.

Також раніше повідомлялося, що син Юрія Пуйка відпочиває за кордоном

Одеса Одеська область Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП

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