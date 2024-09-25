Кого частіше мобілізують — одеситів чи мешканців області

Працівники ТЦК дзвонять у двері. Ілюстративне фото: Армія.Інформ

Вважається, що мешканці сіл і маленьких містечок отримують повістки частіше, аніж жителі великих міст на кшталт Одеси. В одеському ТЦК запевняють, що це не відповідає дійсності.

Про це в інтерв'ю каналу "Український свідок" розповів начальник Одеського обласного ТЦК та СП Юрий Пуйко.

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Рівним чином

"По проведеному аналізу я вам скажу, що це неправда", — заявив посадовець.

За словами Юрія Пуйка, він не може озвучити конкретні цифри, але підрахунки, що проводяться щоквартально, демонструють, що "все йде рівним чином".

"Немає питань в категоріях населення, які ми призиваємо", — запевнив він.

Хто поширює чутки

Очільник ТЦК вважає, що подібну інформацію поширюють люди, які стоять "не в строю, а поза строєм".

"Все треба сказати для того, щоби порушити той принцип і той процес, який зараз проходить у нас в державі", — говорить Юрій Пуйко.

Нагадаємо, раніше начальник Одеського ТЦК розповів про свою зарплату.

Також раніше повідомлялося, що син Юрія Пуйка відпочиває за кордоном.