Скільки заробляє начальник Одеського ТЦК

Начальник Одеського ТЦК Юрій Пуйко. Фото: скриншот відео "Український свідок"

Начальник Одеського обласного ТЦК Юрій Пуйко стверджує, що заробляє менше 30 тис. грн на місяць. Але запевняє, що йому вистачає.

Про це в інтерв'ю каналу "Український свідок" розповів сам Юрій Пуйко.

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За словами Юрія Пуйка, його зарплата менша, ніж у інших військових.

"У військовослужбовців ТЦК та СП вона (зарплата — Ред.) набагато менше, ніж у тих військовослужбовців, які проходять службу у бойових військових частинах. Це менше 30 тисяч. Але нічого, справляємось", — розповів він.

Що у декларації

В електронній декларації за 2023 рік Юрій Пуйко вказав 726,5 тис. грн власної зарплати та 284,9 тис. грн заробітку дружини Наталії. Крім того, як учасник бойових дій він отримав доплату у 8,9 тис. грн.

У подружжя є квартира площею 59 кв. м у Чернівцях, гараж у тому ж місті, а також 2 гектари землі в селі Ленківці Чернівецької області. Їздить начальник одеського ТЦК на Skoda Superb 2020 року випуску.

Нагадаємо, Юрій Пуйко не вказав пенсію сина у декларації.

Також він прокоментував найгучніші скандали в Одесі за участі працівників ТЦК — зокрема, затримання фітнес-тренера, який ображав військових, та конфлікт з працівниками "швидкої допомоги".