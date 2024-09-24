Начальник Одеського ТЦК не вказав у декларації свого сина

Ярослав Пуйко (праворуч) з друзями. Фото: Instagram/Prostoo_Yarik

У соцмережах з'явилися фото сина начальника одеського ТЦК і СП з відпочинку за кордоном. А журналісти виявили, що хлопець зник з декларації батька за 2023 рік.

Про це повідомили у Центрі публічних розслідувань.

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Відпочинок за кордоном

Після того, як канал "Український свідок" опублікував інтерв'ю з начальником Одеського обласного ТЦК Юрієм Пуйком, у мережі з'явилися фото з Instagram його сина Ярослава. Як виявилося, минулого року хлопець відпочивав у Туреччині.

Зазначимо, що після публікацій фото Ярослав Пуйко закрив свій профіль для перегляду.

Зник з декларації

У декларації Юрія Пуйка за 2022 рік вказано, що його син Ярослав отримав пенсію на суму 17,6 тис. грн. Крім того, він продав автівку за 149,1 тис. грн.

Втім, за 2023 рік очільник ТЦК задекларував лише доходи свої та дружини, а сина не згадав зовсім.

Нагадаємо, Юрій Пуйко розповів, що слово "бусифікація" треба викорінювати, бо це інструмент ворожої пропаганди.

Також він прокоментував найгучніші скандали в Одесі за участі працівників ТЦК — зокрема, затримання фітнес-тренера, який ображав військових, та конфлікт з працівниками "швидкої допомоги".