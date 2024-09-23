Начальник Одеської ТЦК розповів про конфлікти на вулицях і бусифікацію

Начальник Одеського ТЦК Юрій Пуйко дає інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube-канал "Український свідок"

Конфліктів за участі працівників ТЦК в Одесі останнім часом поменшало. А відео, що потрапляють у мережу, зазвичай маніпулятивні.

Про це в інтерв'ю каналу "Український свідок" розповів керівник Одеського обласного ТЦК і СП Юрій Пуйко.

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Російське ІПСО

За словами посадовця, скандали навколо ТЦК розганяє ворожа пропаганда.

"Якщо ви помітили, то останнім часом даних випадків набагато стало менше. Але вони існують через те, що є багато російських Telegram-каналів, які висвітлюють тільки ту інформацію, яку вони хочуть бачити і яку вони хочуть донести до суспільства", — заявив Юрій Пуйко.

Керівник ТЦК також зазначив, що слово "бусифікація" треба викорінювати, адже це мова ворожої пропаганди. За його словами, по кожному випадку, що потрапляє у мережу, проводяться перевірки і розслідування. А працівники ТЦК діють у межах закону і своїх повноважень.

"Як практика показує, вони (відеоролики — Ред.) недостовірні. Немає початку конфлікту і немає його закінчення. Тільки є певний процес, який грає на руку ворога", — запевняє Юрій Пуйко.

Посадовець також додав, що створені спеціальні підрозділи, які займаються протидією російським ІПСО.

Почуття несправедливості

Юрій Пуйко розповів, що зараз в Одеському ТЦК приблизно 90% особового складу рот охорони — це військові, які прийшли з бойових підрозділів. Чимало з них отримали поранення.

"У них існує в житті відчуття несправедливості. І коли здорові хлопці, військовозобов'язані, починають спеціально на публіку грати на руку ворогу, і в цей час по вказівці хтось проводить відеозйомку", — пояснює керівник ТЦК.

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер вважає, що більшість скандалів навколо ТЦК у регіоні роздмухуються блогерами і російською пропагандою.

У свою чергу, член профільного парламентського комітету Сергій Рахманін заявив, що саме з Одещини надходить більшість скарг і заяв щодо порушень з боку ТЦК.