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Начальник одесского ТЦК рассказал о своем отношении к "бусификации"

23 сентября 2024 13:16
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Начальник Одесской ТЦК рассказал о конфликтах на улицах и бусификации
Начальник Одесского ТЦК Юрий Пуйко дает интервью. Фото: скриншот YouTube-канал "Український свідок"
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Конфликтов с участием работников ТЦК в Одессе в последнее время стало меньше. А видео, которые попадают в сеть, обычно манипулятивные.

Об этом в интервью каналу "Український свідок" рассказал руководитель Одесского областного ТЦК и СП Юрий Пуйко.

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Российское ИПСО

По словам чиновника, скандалы вокруг ТЦК разгоняет вражеская пропаганда.

"Если вы заметили, то в последнее время данных случаев намного стало меньше. Но они существуют из-за того, что есть много российских Telegram-каналов, освещающих только ту информацию, которую они хотят видеть, и которую они хотят донести до общества", —  заявил Юрий Пуйко.

Руководитель ТЦК также отметил, что слово "бусификация" следует искоренять, ведь это язык вражеской пропаганды. По его словам, по каждому случаю, попадающему в сеть, проводятся проверки и расследования. Работники ТЦК действуют в рамках закона и своих полномочий.

"Как практика показывает, они (видеоролики. —  Ред.) недостоверны. Нет начала конфликта и нет его окончания. Только есть определенный процесс, который играет на руку врага", —  уверяет Юрий Пуйко.

Чиновник также добавил, что созданы специальные подразделения, занимающиеся противодействием российским ИПСО.

Чувство несправедливости

Юрий Пуйко рассказал, что сейчас в Одесском ТЦК примерно 90% личного состава рот охраны —  это военные, которые пришли из боевых подразделений. Многие из них получили ранения.

"У них существует в жизни ощущение несправедливости. И когда здоровые ребята, военнообязанные, начинают специально на публику играть на руку врагу, и в это время по указанию кто-то проводит видеосъемку", —  объясняет руководитель ТЦК.

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер считает, что большинство скандалов вокруг ТЦК в регионе раздуваются блогерами и российской пропагандой.

В свою очередь, член профильного парламентского комитета Сергей Рахманин заявил, что именно из Одесской области поступает большинство жалоб и заявлений по поводу нарушений со стороны ТЦК.

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