Олег Кипер высказался по поводу скандалов с ТЦК в Одессе

Сотрудники ТЦК производят проверку в транспорте. Фото: скриншот

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер считает, что многие скандалы, связанные с работой ТЦК в Одессе, сознательно раздуваются блоггерами и российской пропагандой. Однако он признает, что проблемы действительно есть.

Об этом в интервью проекту "Міста сили" рассказал сам Олег Кипер .

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Надо разбираться

По словам главы ОВА, случаи нарушений со стороны ТЦК действительно имели место. В частности, конфликт между сотрудниками терцентра и работниками скорой помощи, имевший место в июне, вылившийся в драку. В то же время, говорит Олег Кипер, в каждом случае нужно разбираться по отдельности.

"Когда начинаешь вникать, разбираться – не все так, как показывают на этих видео. У нас много блоггеров, кто ищет просто хайп, просто снять. А когда начинаешь искать – например, человек в розыске находится, здесь разрешено применять даже физическую силу", — считает он.

Начальник ОВА отметил, что проблемы в ТЦК действительно существуют, в частности, связанные с коррупцией.

"Я добивался очень много даже смены руководства ТЦК. Они саботировали, чтобы показать, что председатель не может", — рассказал он.

Первая по жалобам

Напомним, что по словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергея Рахманина, наибольшее количество обращений и жалоб по поводу нарушений со стороны ТЦК поступает именно из Одесской области и Закарпатья. Количество таких случаев в этих регионах депутат назвал критическим.