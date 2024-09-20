Олег Кипер высказался по поводу скандалов с ТЦК в Одессе

Не все так, как показывают на этих видео — Кипер высказался о скандалах с ТЦК в Одессе
Начальник Одесской ОВА Олег Кипер считает, что многие скандалы, связанные с работой ТЦК в Одессе, сознательно раздуваются блоггерами и российской пропагандой. Однако он признает, что проблемы действительно есть.
Об этом в интервью проекту "Міста сили" рассказал сам Олег Кипер .
Надо разбираться
По словам главы ОВА, случаи нарушений со стороны ТЦК действительно имели место. В частности, конфликт между сотрудниками терцентра и работниками скорой помощи, имевший место в июне, вылившийся в драку. В то же время, говорит Олег Кипер, в каждом случае нужно разбираться по отдельности.
"Когда начинаешь вникать, разбираться – не все так, как показывают на этих видео. У нас много блоггеров, кто ищет просто хайп, просто снять. А когда начинаешь искать – например, человек в розыске находится, здесь разрешено применять даже физическую силу", — считает он.
Начальник ОВА отметил, что проблемы в ТЦК действительно существуют, в частности, связанные с коррупцией.
"Я добивался очень много даже смены руководства ТЦК. Они саботировали, чтобы показать, что председатель не может", — рассказал он.
Первая по жалобам
Напомним, что по словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергея Рахманина, наибольшее количество обращений и жалоб по поводу нарушений со стороны ТЦК поступает именно из Одесской области и Закарпатья. Количество таких случаев в этих регионах депутат назвал критическим.
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