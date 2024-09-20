В Одессе потратят 33 миллиона за вставку окон в школе, где их уже вставили благотворители

Поврежденный российской ракетой лицей на Михайловской площади. Фото: Новини.LIVE

Управление капитального строительства Одесского городского совета заказало капитальный ремонт школы на Михайловской площади, 10, поврежденной российской ракетой. В частности, речь идет о замене окон. Но весной там уже устанавливали окна за деньги благотворительного фонда.

Об этом говорится в расследовании проекта "Наші гроші".

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Поврежденный лицей

В декабре 2023 года российская ракета попала во двор школы. Взрывная волна выбила окна и двери здания и повредила фасад. Кроме того, в лицее потрескались стены и осыпалась штукатурка. В мэрии заявили, что здание нуждается в срочном ремонте. В мае этого года некоторые работы в школе провели. В частности, на средства благотворительного фонда "Леруа Мерлен Солидарность" заменили окна.

Новый ремонт

В августе управление капитального строительства заключило договор на ремонт лицея с фирмой "Консалтинг-Буд". Компания согласилась выполнить работы до апреля 2025 за 32,5 миллиона гривен. При этом самая большая сумма — 5,65 миллионов гривен — приходится именно на установку металлопластиковых оконных блоков. При этом, отмечают авторы расследования, характеристики окон не указаны.

Заметим, что договорная цена определена динамичной, то есть реально платить могут по ценам, отличающимся от указанных в смете.

Что известно о заказчике

Фирма "Консалтинг-Буд" зарегистрирована в Киеве, а ее владелицей является львовянка Любомира Кожушко. Начиная с 2017 года предприятие выиграло подрядов на 123,3 миллиона гривен, причем ремонт школы в Одессе самый дорогой из них.

Отметим также, что тендер проверяет Государственная аудиторская служба на предмет нарушений закона.