Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе хотят за 33 миллиона заменить окна в школе, где их уже вставили благотворители arrow

В Одессе хотят за 33 миллиона заменить окна в школе, где их уже вставили благотворители

20 сентября 2024 11:47
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе потратят 33 миллиона за вставку окон в школе, где их уже вставили благотворители
Поврежденный российской ракетой лицей на Михайловской площади. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Управление капитального строительства Одесского городского совета заказало капитальный ремонт школы на Михайловской площади, 10, поврежденной российской ракетой. В частности, речь идет о замене окон. Но весной там уже устанавливали окна за деньги благотворительного фонда.

Об этом говорится в расследовании проекта "Наші гроші".

Читайте также:

Поврежденный лицей

В декабре 2023 года российская ракета попала во двор школы. Взрывная волна выбила окна и двери здания и повредила фасад. Кроме того, в лицее потрескались стены и осыпалась штукатурка. В мэрии заявили, что здание нуждается в срочном ремонте. В мае этого года некоторые работы в школе провели. В частности, на средства благотворительного фонда "Леруа Мерлен Солидарность" заменили окна.

Новый ремонт

В августе управление капитального строительства заключило договор на ремонт лицея с фирмой "Консалтинг-Буд". Компания согласилась выполнить работы до апреля 2025 за 32,5 миллиона гривен. При этом самая большая сумма — 5,65 миллионов гривен — приходится именно на установку металлопластиковых оконных блоков. При этом, отмечают авторы расследования, характеристики окон не указаны.

Заметим, что договорная цена определена динамичной, то есть реально платить могут по ценам, отличающимся от указанных в смете.

Что известно о заказчике

Фирма "Консалтинг-Буд" зарегистрирована в Киеве, а ее владелицей является львовянка Любомира Кожушко. Начиная с 2017 года предприятие выиграло подрядов на 123,3 миллиона гривен, причем ремонт школы в Одессе самый дорогой из них.

Отметим также, что тендер проверяет Государственная аудиторская служба на предмет нарушений закона.

Также важные новости дня по теме:

Одесса ремонт тендер Новости Одессы школа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:18 Не все так, как показывают на этих видео — Кипер высказался о скандалах с ТЦК в Одессе

12:17 Не только Киев — какие еще города Украины страдают от загрязненного воздуха

12:11 Транспортные компании нарастили доход — ТОП-10 предприятий

12:00 Самый тяжелый отопительный сезон — Терехов рассказал, как Харьков готовится к зиме

Text

11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

11:51 Украинского боевого медика внесли в список Forbes 30 до 30

11:48 В центре Львова автобус переехал пенсионерку

11:47 В Одессе хотят за 33 миллиона заменить окна в школе, где их уже вставили благотворители

11:43 Пушич вступил в конфликт с журналистом из-за неудобного вопроса о Шахтере — детали

11:38 Отключение света в Украине зимой — СМИ узнали, что прогнозируют в правительстве

12:18 Не все так, как показывают на этих видео — Кипер высказался о скандалах с ТЦК в Одессе

12:17 Не только Киев — какие еще города Украины страдают от загрязненного воздуха

12:11 Транспортные компании нарастили доход — ТОП-10 предприятий

12:00 Самый тяжелый отопительный сезон — Терехов рассказал, как Харьков готовится к зиме

11:51 Украинского боевого медика внесли в список Forbes 30 до 30

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

11:48 В центре Львова автобус переехал пенсионерку

11:47 В Одессе хотят за 33 миллиона заменить окна в школе, где их уже вставили благотворители

11:43 Пушич вступил в конфликт с журналистом из-за неудобного вопроса о Шахтере — детали

11:38 Отключение света в Украине зимой — СМИ узнали, что прогнозируют в правительстве

11:35 Магнитные бури сегодня — почувствуют ли метеозависимые вспышки на Солнце

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

Text

11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

Text

11:26 Спикер ГСЧС объяснила причину задымленности в Киеве и когда это прекратится

Text

09:20 Эксперт перечислил откуда боеспособные подразделения Россия перебросила на Курск

Text

08:00 Бомбардирование Сум КАБами и выход Юрия Камельчука из партии "Слуга народа" — эфир Ранок.LIVE

19 сентября 2024
Text

22:42 Военный психолог назвал два способа вернуться домой с фронта

Text

19:06 Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета

Text

17:51 Нардеп Бакунец ответил, будет ли в бюджете 2025 года индексация зарплат

Text

17:50 Европарламент призвал разрешить бить вглубь РФ и суд по делу Фарион — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

10:38 Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

19 сентября 2024

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации