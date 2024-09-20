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Доверились мастеру из интернета — в Одессе задержали ловкого мошенника

20 сентября 2024 11:18
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе фальшивый мастер по интернету обманул девять человек
Полицейский заполняет документы. Фото: ГУНП в Одесской области
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Мужчина выдавал себя за мастера по ремонту велосипедов. В течение недели он обманул девятерых одесситов. Теперь ему светит до трех лет за решеткой.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Мошенническая схема

Аферистом оказался 29-летний одессит. Он под вымышленным именем разместил на популярном сайте объявление о ремонте велосипедов. В телефонных разговорах с клиентами мошенник уверял, что может качественно и быстро выполнить работу любой сложности. Он назначал встречи с заказчиками недалеко от их жилья, забирал велосипеды и обещал позвонить через несколько дней, когда закончит ремонт. А потом блокировал номера клиентов, а двухколесники продавал за полцены. Таким образом ему удалось обмануть девять человек и присвоить почти 49 тысяч гривен.

Что угрожает мошеннику

Как выяснили полицейские, аферист только в прошлом году вышел из тюрьмы, где отсидел пять лет за кражу транспортного средства. Теперь, если суд признает его виновным, мужчина может попасть за решетку на три года мошенничеством.

Полицейские принимают меры, чтобы вернуть украденные велосипеды владельцам.

Как избежать обмана

Одесситов призывают быть бдительными, заказывая товары и услуги через интернет. В частности, следует придерживаться следующих правил:

  • не доверять свое имущество людям, о которых вы ничего не знаете;
  • проверять отзывы о продавцах или поставщиках услуг из интернета;
  • потребовать показать документы;
  • заключать письменный договор на услуги.

Если вы все-таки стали жертвой мошенника, следует немедленно обращаться в полицию.

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