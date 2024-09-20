Жена Олега Кипера рассказала о российском гражданстве и украинском языке

Ирина Кипер общается с ведущей "Міст сили". Фото: скриншот

Жена начальника Одесского ОВА Олега Кипера Ирина была гражданкой России. Впрочем, украинский язык не был ей чужим — благодаря отцу и музыкальным предпочтениям.

Об этом в интервью проекту "Города силы" рассказала сама Ирина Кипер.

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Благодаря музыке

По словам жены главы ОВА, ее отец из города Волчанска Харьковской области и знал украинский язык.

"И я еще в детстве начала слушать "Океан Эльзы", и покупала себе в Харькове разные альбомы. Не все тогда понимала, но отец мне помогал переводить некоторые слова, и сейчас все отлично", — рассказала Ирина Кипер.

Напомним, Олег Кипер сообщал, что его супруга отказалась от гражданства РФ в связи с российской агрессией против Украины.

Олег Кипер о русском языке

Сам начальник ОВА рассказал проекту, что за годы полномасштабной войны Одесса стала более украинской, в том числе в вопросе языка. В то же время он не видит проблемы в том, что многие горожан в быту продолжают пользоваться русским.

"Если они в быту общаются на том языке, на котором они думают, это их право, я не могу их ограничивать. Они могут общаться на английском, молдавском, здесь очень много языков", — говорит Олег Кипер.

Напомним, Олег Кипер был назначен главой Одесской ОВА в мае 2023 года. До этого он работал прокурором Киева.