В Одесской области ребенок пострадал от взрыва зарядки телефона

Телефон подключен к зарядной станции. Фото: freepik.com

Вечером в четверг, 19 сентября, в Белгороде-Днестровском по улице Солнечной взорвалось зарядное устройство для телефона. Огонь охватил площадь 1 квадратный метр. Пострадала маленькая девочка.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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В результате взрыва пострадала девочка 2022 года рождения. У нее ожоги рук и головы. Ребенок был госпитализирован. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Почему взрываются зарядки

Самых распространенных причин три:

аккумуляторные батареи могут не справляться с охлаждением в жару, особенно при мощной работе станции;

поврежденные или некачественные комплектующие;

неправильная эксплуатация: перегрузка станции, использование ее в слишком влажных помещениях.

Чтобы избежать взрыва, специалисты советуют: