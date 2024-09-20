В Одесской области ребенок пострадал от взрыва зарядки телефона

В Одесской области пострадал двухлетний ребенок — взорвалась зарядка для телефона
20 сентября 2024 09:27
Телефон подключен к зарядной станции. Фото: freepik.com
Вечером в четверг, 19 сентября, в Белгороде-Днестровском по улице Солнечной взорвалось зарядное устройство для телефона. Огонь охватил площадь 1 квадратный метр. Пострадала маленькая девочка.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Читайте также:
Состояние ребенка
В результате взрыва пострадала девочка 2022 года рождения. У нее ожоги рук и головы. Ребенок был госпитализирован. Ее состояние оценивается как средней тяжести.
Почему взрываются зарядки
Самых распространенных причин три:
- аккумуляторные батареи могут не справляться с охлаждением в жару, особенно при мощной работе станции;
- поврежденные или некачественные комплектующие;
- неправильная эксплуатация: перегрузка станции, использование ее в слишком влажных помещениях.
Чтобы избежать взрыва, специалисты советуют:
- покупать только сертифицированные зарядные станции, не экономить, покупая дешевые или несертифицированные зарядки и комплектующие;
- использовать станцию только по назначению, следовать инструкциям производителя и не перегружать ее;
- размещать зарядку в прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла;
- не оставлять зарядную станцию без присмотра во время работы.
Читайте Новини.LIVE!