На Одещині дитина постраждала від вибуху зарядки телефону

На Одещині постраждала дворічна дитина — вибухнула зарядка для телефону
20 вересня 2024 09:27
Телефон підключений до зарядної станції. Фото: freepik.com
Ввечері у четвер, 19 вересня, у Білгороді-Дністровському на вулиці Сонячній вибухнув зарядний пристрій для телефону. Вогонь охопив площу в 1 квадратний метр. Постраждала маленька дівчинка.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
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Стан дитини
Внаслідок вибуху постраждала дівчинка 2022 року народження. У неї опіки рук та голови. Дитину госпіталізували. Її стан оцінюють як середньої тяжкості.
Чому вибухають зарядки
Найпоширеніших причин три:
- перегрів: акумуляторні батареї можуть не справлятися з охолодженням у спеку, особливо при потужній роботі станції;
- пошкоджені або неякісні комплектуючі;
- неправильна експлуатація: перевантаження станції, використання її в занадто вологих приміщеннях тощо.
Щоби уникнути вибуху, спеціалісти радять:
- купувати лише сертифіковані зарядні станції, не економити, купуючи дешеві або несертифіковані зарядки та комплектуючі;
- використовувати станцію лише за призначенням, дотримуватись інструкції виробника та не перевантажувати її;
- розміщати зарядку в прохолодному, добре провітрюваному місці, далеко від прямих сонячних променів та джерел тепла;
- не залишати зарядну станцію без нагляду під час роботи.
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