На Одещині дитина постраждала від вибуху зарядки телефону

Телефон підключений до зарядної станції. Фото: freepik.com

Ввечері у четвер, 19 вересня, у Білгороді-Дністровському на вулиці Сонячній вибухнув зарядний пристрій для телефону. Вогонь охопив площу в 1 квадратний метр. Постраждала маленька дівчинка.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Стан дитини

Внаслідок вибуху постраждала дівчинка 2022 року народження. У неї опіки рук та голови. Дитину госпіталізували. Її стан оцінюють як середньої тяжкості.

Чому вибухають зарядки

Найпоширеніших причин три:

перегрів: акумуляторні батареї можуть не справлятися з охолодженням у спеку, особливо при потужній роботі станції;

пошкоджені або неякісні комплектуючі;

неправильна експлуатація: перевантаження станції, використання її в занадто вологих приміщеннях тощо.

Щоби уникнути вибуху, спеціалісти радять: