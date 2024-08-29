Пожежа на Одещині 29 серпня: горіла церква

На Одещині сталася пожежа. Фото: ДСНС Одещини

Сьогодні вдень, 29 серпня, в Одеській області виникла пожежа у будівлі місцевої церкви. Загоряння охопило площу 250 кв. м, але завдяки швидкому реагуванню рятувальників вдалося уникнути людських жертв і значних руйнувань.

Про це у четвер, 29 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС Одещини.

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Деталі пожежі

В селі Прямобалка Болградського району сталася пожежа на куполі церкві через влучання блискавки. На місце події оперативно прибули рятувальники.

"Від ДСНС залучалося три одиниці техніки та 10 вогнеборців, від місцевої пожежної команди Кам'янське — одна одиниця техніки та три людини особового складу, та від місцевої пожежної команди — одна одиниця техніки та три людини особового складу", — йдеться у повідомленні рятувальників.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Пожежа у селі Прямобалка на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники гасять пожежу у церкві на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники працюють на місці пожежі у с. Прямобалка. Фото: ДСНС Одещини 1 / 3

Завдяки злагодженій роботі пожежу вдалося повністю ліквідувати, не допустивши її поширення на інші будівлі. На щастя, постраждалих унаслідок загоряння немає.