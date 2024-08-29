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Церковь снова под ударом — на Одесчине молния попала в здание

29 августа 2024 18:14
Верзилова Єлизавета - редактор
Пожар в Одесской области 29 августа: горелая церковь
В Одесской области произошел пожар. Фото: ГСЧС Одесчины
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня днем, 29 августа, в Одесской области возник пожар в здании местной церкви. Возгорание охватило площадь 250 кв. м, но благодаря быстрому реагированию спасателей удалось избежать человеческих жертв и значительных разрушений.

Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесчины.

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Детали пожара

В селе Прямобалка Болградского района произошел пожар на куполе церкви из-за попадания молнии. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

"От ГСЧС привлекалось три единицы техники и 10 пожарных, от местной пожарной команды Каменское — одна единица техники и три человека личного состава, и от местной пожарной команды — одна единица техники и три человека личного состава", — говорится в сообщении спасателей.

Пожар в церкви в Одесской области
Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот
  • В с.Прямобалка в Одесской области горела церковь
    Пожар в селе Прямобалка в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесчины
  • Горит церковь, Одесчина
    Спасатели тушат пожар в церкви в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесчины
  • Прямобалка, горела церковь.
    Спасатели работают на месте пожара в с. Прямобалка. Фото: ГСЧС Одесчины
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Благодаря слаженной работе пожар удалось полностью ликвидировать, не допустив его распространения на другие здания. К счастью, пострадавших в результате возгорания нет.

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