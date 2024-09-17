Российский паспорт Труханова — мэр Одессы отреагировал на обвинения Стерненко

Городской голова Одессы Геннадий Труханов. Фото: ОВА

Мэр Одессы Геннадий Труханов ответил на обвинения блогера Сергея Стерненко, касающиеся его возможного российского гражданства. Он отметил, что этим заявлениям уже 10 лет.

Свое сообщение Труханов опубликовал в Telegram во вторник, 17 сентября.

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Труханов подчеркнул, что заявления о наличии у него российского паспорта звучат еще с 2014 года, когда он впервые баллотировался на должность мэра, и за это время публиковались сканы, фотографии и "выписки".

Однако, по словам мэра Одессы, правоохранительные органы уже неоднократно подтвердили, что у него нет российского паспорта.

"Адекватным людям эта тема уже надоела. Всем остальным напомню: для проверки таких данных существуют соответствующие государственные и правоохранительные органы. А не блогеры", — говорится в сообщении.

Напомним, 17 сентября блогер и активист Сергей Стерненко опубликовал фото документов, вероятно, подтверждающих российское гражданство мэра Одессы Геннадия Труханова. Тот якобы оформлял карточку в банке государства-агрессора за несколько недель до начала полномасштабной войны. По словам блогера, новые документы по Труханову он получил из слитых российских баз данных.

А в 2016 году после публикации так называемых Панамских документов оказалось, что Геннадий Труханов регистрировал оффшорные компании на Виргинских островах, указывая адрес в РФ. Впоследствии информацию о российском паспорте мэра распространяли журналисты и активисты. Сам Труханов также уверял, что не имеет гражданства России. Он даже публиковал фотографии соответствующей справки от генконсульства РФ в Одессе.