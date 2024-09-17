Российский паспорт Труханова — мэр Одессы отреагировал на обвинения Стерненко

Труханов ответил на новые обвинения Стерненко касаемо российского паспорта
Мэр Одессы Геннадий Труханов ответил на обвинения блогера Сергея Стерненко, касающиеся его возможного российского гражданства. Он отметил, что этим заявлениям уже 10 лет.
Свое сообщение Труханов опубликовал в Telegram во вторник, 17 сентября.
Труханов ответил на новые обвинения
Труханов подчеркнул, что заявления о наличии у него российского паспорта звучат еще с 2014 года, когда он впервые баллотировался на должность мэра, и за это время публиковались сканы, фотографии и "выписки".
Однако, по словам мэра Одессы, правоохранительные органы уже неоднократно подтвердили, что у него нет российского паспорта.
"Адекватным людям эта тема уже надоела. Всем остальным напомню: для проверки таких данных существуют соответствующие государственные и правоохранительные органы. А не блогеры", — говорится в сообщении.
Напомним, 17 сентября блогер и активист Сергей Стерненко опубликовал фото документов, вероятно, подтверждающих российское гражданство мэра Одессы Геннадия Труханова. Тот якобы оформлял карточку в банке государства-агрессора за несколько недель до начала полномасштабной войны. По словам блогера, новые документы по Труханову он получил из слитых российских баз данных.
А в 2016 году после публикации так называемых Панамских документов оказалось, что Геннадий Труханов регистрировал оффшорные компании на Виргинских островах, указывая адрес в РФ. Впоследствии информацию о российском паспорте мэра распространяли журналисты и активисты. Сам Труханов также уверял, что не имеет гражданства России. Он даже публиковал фотографии соответствующей справки от генконсульства РФ в Одессе.
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