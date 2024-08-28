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В мэрии Одессы кадровые изменения — кто будет представлять город на международной арене

28 августа 2024 15:53
Верзилова Єлизавета - редактор
Кадровые изменения в Одесском горсовете: детали
Тамила Афанасьева. Фото: odessamedia.net
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской мэрии новое назначение — у коммунального учреждения "Грантовый офис "Одесса 5Т" появилась новая начальница. Речь идет о Тамиле Афанасьевой, которая также возглавляет Одесский областной Совет мира.

Об этом говорится в распоряжении мэра Одессы Геннадия Труханова.

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Назначение Афанасьевой

Распоряжение о назначении Тамилы Афанасьевой выдал городской голова Одессы Геннадий Труханов. К своим обязанностям женщина приступила сегодня, 28 августа.

"Тамила Афанасьева возглавит Коммунальное учреждение "Грантовый офис "Одесса 5Т", с окладом согласно штатному расписанию, с 28 августа 2024 года", — говорится в документе.

В мэрии Одессы кадровые изменения — кто будет представлять город на международной арене - фото 1
Распоряжение городского головы. Фото: скриншот

Чем занимается учреждение

Коммунальное учреждение "Грантовый офис "Одесса 5Т" специализируется на реализации стратегии города в части привлечения финансовых ресурсов для развития инфраструктуры города. Также одна из задач — продвижение инновационного и технологического потенциала.

Подробнее о новой главке

Тамила Афанасьева изучала Государственное управление, получила степень магистра Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Также она руководила Общественным советом при главе Одесской облгосадминистрации.

Афанасьева возглавила представительство в Одессе Международной торговой палаты и Одесский областной Совет мира. Кроме того, с 2020 года женщина является депутатом Одесского областного совета. Как общественный деятель Тамила Афанасьева принимала участие в работе ООН и заседаниях комиссий Конгресса США в пользу Украины.

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