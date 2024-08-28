Кадрові зміни в Одеській міськраді: деталі

Таміла Афанасьєва. Фото: odessamedia.net

В Одеській мерії нове призначення — у комунальної установи "Грантовий офіс "Одеса 5Т" з'явився нова начальниця. Йдеться про Тамілу Афанасьєву, яка також очолює Одеську обласну Раду миру.

Про це йдеться у розпорядженні мера Одеси Геннадія Труханова.

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Призначення Афанасьєвої

Розпорядження на призначення Таміли Афанасьєвої видав міський голова Одеси Геннадій Труханов. До своїх обов'язків жінка приступила сьогодні, 28 серпня.

"Таміла Афанасьєва очолить Комунальну установу "Грантовий офіс "Одеса 5Т", з окладом згідно зі штатним розписом, з 28 серпня 2024 року", — йдеться в документі.

Розпорядження міського голови. Фото: скриншот

Чим займається установа

Комунальна установа "Грантовий офіс "Одеса 5Т" спеціалізується на реалізації стратегії міста в частині залучення фінансових ресурсів для розвитку інфраструктури міста. Також одне з завдань — просування інноваційного та технологічного потенціалу.

Детальніше про нову очільницю

Таміла Афанасьєва вивчала Державне управління, отримала ступінь магістра Національної академії державного управління при Президентові України. Також вона керувала Громадською радою при главі Одеської облдержадміністрації.

Афанасьева очолила представництво в Одесі Міжнародної торгової палати та Одеську обласну Раду миру. Окрім цього,з 2020 року жінка є депутаткою Одеської обласної ради. Як громадська діячка Таміла Афанасьєва брала участь у роботі ООН та засіданнях комісій Конгресу США на користь України.