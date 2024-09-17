Мэра Одессы снова разоблачили на российском гражданстве

Мэр города Одесса Геннадий Труханов. Фото: facebook/gtrukhanov

Блогер и активист Сергей Стерненко опубликовал фото документов, предположительно подтверждающих российское гражданство мэра Одессы Геннадия Труханова. Тот якобы оформлял карточку в банке государства-агрессора за несколько недель до начала полномасштабной войны.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам Сергей Стерненко.

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По словам блогера, новые документы по Труханову он получил из слитых российских баз данных.

"Городской голова Одессы Геннадий Труханов действительно имеет российское гражданство. И, вероятно, оформлял российскую банковскую карту накануне полномасштабного вторжения. А именно 9 февраля 2022 года", — отметил Сергей Стерненко.

В опубликованных документах говорится, что мэр Одессы писал заявление о выдаче паспорта РФ 18 марта 2011 года. В России он якобы зарегистрирован по адресу: город Сергеев Посад, улица Парковая, 5. Стерненко утверждает, что информация о прописке, серии, номере и дате выдачи паспорта согласовывается со сведениями, ранее публикованными украинскими журналистами.

Паспорт мера

Напомним, что в 2016 году после публикации так называемых Панамских документов оказалось, что Геннадий Труханов регистрировал оффшорные компании на Виргинских островах, указывая адрес в РФ. Впоследствии информацию о российском паспорте мэра распространяли журналисты и активисты. Сам Труханов уверяет, что не имеет гражданства России. Он даже публиковал фотографии соответствующей справки от генконсульства РФ в Одессе.