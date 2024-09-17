Суда каких стран чаще всего прибывают в порты Одесщины

Балкер Manta Hacer перевозит украинское зерно. Фото: АМПУ

В августе зерновые и другие грузы из портов Одессы, Черноморска и Южного вывозило 231 судно. То есть, в среднем в порты прибывало 7,5 судов в день. Большинство из них – под флагом Турции.

Об этом сообщил руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

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Флаги судов

По данным собственного мониторинга Института Черноморских стратегических исследований и BlackSeaNews, наибольшее количество судов принадлежало владельцу из следующих стран:

Турция — 35%;

Греция — 15%;

Маршалловы Острова — 10%;

Объединенные Арабские Эмираты — 8%;

Ливан — 8%;

Китай — 7%.

Количество повторных рейсов судов, осуществлявших перевозку зерновых, составило 75%.

Морской коридор

С августа 2023 года по август 2024 года Украина экспортировала морем товаров на $19,2 млрд (85,9 млн тонн). Об этом говорится в законопроекте о госбюджете на 2025 год. Украина, в частности, отправила по морю агропродукции на $15,8 млрд (65,7 млн тонн). Напомним, Украина наладила функционирование собственного морского коридора после выхода России из "зернового соглашения" в августе прошлого года.

При этом за последние два года российские оккупанты уничтожили в Украине 280 объектов портовой инфраструктуры, более 150 транспортных средств, 17 гражданских судов, в том числе более 100 тысяч тонн зерновых грузов. Тем не менее Украина остается одним из крупнейших экспортеров агропродукции в мире.