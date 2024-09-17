Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Минус два депутата Одесского райсовета — кто займет их места arrow

Минус два депутата Одесского райсовета — кто займет их места

17 сентября 2024 15:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Из Одесского райсовета уходят два депутата
Депутаты Одесского райсовета Валентина Шульц и Николай Орлов. Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Два депутата Одесского районного совета от партии "Европейская солидарность" добровольно сдали свои мандаты. Их места займут следующие по списку представители политической силы.

Об этом сообщает издание "Думская".

Читайте также:

Кто уходит

Депутатские мандаты составляют Валентина Шульц и Николай Орлов. Об этом официально объявят на сессии Одесского райсовета 20 сентября.

Валентина Шульц известна своей волонтерской деятельностью. В свое время она возглавляла секретариат партии Блок Петра Порошенко в Одесской области, а сейчас возглавляет фракцию "Европейской солидарности" в Одесском райсовете.

Николай Орлов работает генеральным директором предприятия "Лайтек". Оба были избраны в районный совет в 2020 году.

Кто приходит

Новыми депутатами, по данным издания, станут участник боевых действий, капитан ВСУ Олег Кошолапенко (сейчас он проходит реабилитацию после ранения) и директор лицея имени Вячеслава Чорновила в Южном Тарас Прокопечко.

Напомним, всего в Одесском районном совете 64 депутата. Председателем совета является Виталий Барвиненко. На выборах 2020 года депутатами были избраны представители шести политических сил — "Доверяй делам", "Слуги народа", "Европейской солидарности", "За будущее", а также запрещенных "Оппозиционной платформы — За жизнь" и "Партии Шария".

Также важные новости дня по теме:

Одесса Одесская область местные депутаты политики Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:32 Вацко вынес приговор Мудрика из-за ситуации в Челси

15:31 Минус два депутата Одесского райсовета — кто займет их места

15:20 В Харькове прогремели мощные взрывы — что известно

15:14 Нардеп прокомментировала возможность запустить ЧАЭС для преодоления энергетического кризиса

15:03 Снятие с военного учета в Украине — нужно ли присутствовать лично в ТЦК

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

15:01 Житель Одесчины воровал деньги с игрового счета друга в онлайн-казино

14:57 Военные могут не получить выплату за ранения — в каких случаях

14:56 Температура воздуха упадет – синоптик Диденко назвала области, где резко изменится погода

14:49 Луческу дал характеристику Довбику — что ждет украинца в Италии

14:42 Рада со второй попытки одобрила законопроект о рекордном повышении налогов

15:32 Вацко вынес приговор Мудрика из-за ситуации в Челси

15:31 Минус два депутата Одесского райсовета — кто займет их места

15:20 В Харькове прогремели мощные взрывы — что известно

15:14 Нардеп прокомментировала возможность запустить ЧАЭС для преодоления энергетического кризиса

15:03 Снятие с военного учета в Украине — нужно ли присутствовать лично в ТЦК

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

15:01 Житель Одесчины воровал деньги с игрового счета друга в онлайн-казино

14:57 Военные могут не получить выплату за ранения — в каких случаях

14:56 Температура воздуха упадет – синоптик Диденко назвала области, где резко изменится погода

14:49 Луческу дал характеристику Довбику — что ждет украинца в Италии

14:42 Рада со второй попытки одобрила законопроект о рекордном повышении налогов

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

Text

13:00 Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

Text

11:45 Неделя памяти погибших журналистов — сколько медийщиков погибло на войне

Text

09:42 Нардеп сказал, кто будет утверждать предприятия для экономического бронирования

Text

08:00 "План победы" Украины от Зеленского и проект госбюджета-2025 — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2024
Text

22:30 Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

Text

21:31 Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

Text

20:38 Эксперт из ЖКХ Ненно заявила о неизбежности повышения тарифов на обслуживание домов

Text

17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право