Из Одесского райсовета уходят два депутата

Депутаты Одесского райсовета Валентина Шульц и Николай Орлов. Фото: Facebook

Два депутата Одесского районного совета от партии "Европейская солидарность" добровольно сдали свои мандаты. Их места займут следующие по списку представители политической силы.

Об этом сообщает издание "Думская".

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Депутатские мандаты составляют Валентина Шульц и Николай Орлов. Об этом официально объявят на сессии Одесского райсовета 20 сентября.

Валентина Шульц известна своей волонтерской деятельностью. В свое время она возглавляла секретариат партии Блок Петра Порошенко в Одесской области, а сейчас возглавляет фракцию "Европейской солидарности" в Одесском райсовете.

Николай Орлов работает генеральным директором предприятия "Лайтек". Оба были избраны в районный совет в 2020 году.

Кто приходит

Новыми депутатами, по данным издания, станут участник боевых действий, капитан ВСУ Олег Кошолапенко (сейчас он проходит реабилитацию после ранения) и директор лицея имени Вячеслава Чорновила в Южном Тарас Прокопечко.

Напомним, всего в Одесском районном совете 64 депутата. Председателем совета является Виталий Барвиненко. На выборах 2020 года депутатами были избраны представители шести политических сил — "Доверяй делам", "Слуги народа", "Европейской солидарности", "За будущее", а также запрещенных "Оппозиционной платформы — За жизнь" и "Партии Шария".