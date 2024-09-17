Из Одесского райсовета уходят два депутата

Минус два депутата Одесского райсовета — кто займет их места
Два депутата Одесского районного совета от партии "Европейская солидарность" добровольно сдали свои мандаты. Их места займут следующие по списку представители политической силы.
Об этом сообщает издание "Думская".
Кто уходит
Депутатские мандаты составляют Валентина Шульц и Николай Орлов. Об этом официально объявят на сессии Одесского райсовета 20 сентября.
Валентина Шульц известна своей волонтерской деятельностью. В свое время она возглавляла секретариат партии Блок Петра Порошенко в Одесской области, а сейчас возглавляет фракцию "Европейской солидарности" в Одесском райсовете.
Николай Орлов работает генеральным директором предприятия "Лайтек". Оба были избраны в районный совет в 2020 году.
Кто приходит
Новыми депутатами, по данным издания, станут участник боевых действий, капитан ВСУ Олег Кошолапенко (сейчас он проходит реабилитацию после ранения) и директор лицея имени Вячеслава Чорновила в Южном Тарас Прокопечко.
Напомним, всего в Одесском районном совете 64 депутата. Председателем совета является Виталий Барвиненко. На выборах 2020 года депутатами были избраны представители шести политических сил — "Доверяй делам", "Слуги народа", "Европейской солидарности", "За будущее", а также запрещенных "Оппозиционной платформы — За жизнь" и "Партии Шария".
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