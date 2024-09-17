Мужчина воровал деньги с игрового счета друга

Житель Одесчины воровал деньги с игрового счета друга в онлайн-казино
Любитель виртуальных азартных игр попросил друга помочь ему зарегистрироваться на сайте. Он запомнил логин и пароль, а потом начал регулярно снимать деньги с игрового счета товарища.
Об этом Новости.LIVE узнали из приговора Великомихайловского районного суда.
Хитрая схема
Согласно материалам дела, в августе 2022 года подсудимый помог другу подобрать пароль к сайту, где тот делал виртуальные ставки. Зная логин и пароль, мужчина зашел на сайт со своего телефона и увидел, что на игровом счете есть деньги. Он заблокировал доступ друга к сайту, перевел деньги на свою карту и на карту жены, а затем возобновил доступ. Впоследствии обвиняемый поступал так регулярно, переводя средства на счета и снимая в банкомате. В общей сложности таким образом он присвоил 57 тысяч гривен.
В суде мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что деньги были ему нужны для лечения жены. Часть украденного он возместил потерпевшему. Учитывая это, судья освободил его от наказания (четыре года заключения), назначив два года испытательного срока.
Онлайн-казино в Украине
В апреле этого года Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по ограничению азартных игр в Интернете. Согласно документу в Украине:
- ограничена реклама онлайн-казино, в частности, с символикой ВСУ;
- запрещено игрокам создавать более одного аккаунта;
- определены лимиты игры в неделю и лимиты расходов;
- запрещен доступ военным к игорным заведениям и участие в азартных играх в интернете;
- запрещено принимать в качестве залога товары двойного использования.
Также СБУ поручили провести проверки организаторов азартных игр, а Минцифрі — провести переговоры с компаниями Apple и Google по поводу запрета размещения приложений с азартными играми без лицензии в зоне UA в их онлайн-магазинах.
Отметим, что в марте военный Павел Петриченко зарегистрировал петицию, в которой он предложил, ограничить доступ бойцам к онлайн-казино, запретить использование символики ВСУ в рекламе азартных игр и запретить благотворительным фондам сотрудничать с игорным бизнесом. Через несколько часов петиция набрала необходимое для рассмотрения президентом количество подписей. Автор петиции погиб на фронте 15 апреля.
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