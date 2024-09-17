Мужчина воровал деньги с игрового счета друга

Человек играет в онлайн-казино. Фото: google.com

Любитель виртуальных азартных игр попросил друга помочь ему зарегистрироваться на сайте. Он запомнил логин и пароль, а потом начал регулярно снимать деньги с игрового счета товарища.

Об этом Новости.LIVE узнали из приговора Великомихайловского районного суда.

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Хитрая схема

Согласно материалам дела, в августе 2022 года подсудимый помог другу подобрать пароль к сайту, где тот делал виртуальные ставки. Зная логин и пароль, мужчина зашел на сайт со своего телефона и увидел, что на игровом счете есть деньги. Он заблокировал доступ друга к сайту, перевел деньги на свою карту и на карту жены, а затем возобновил доступ. Впоследствии обвиняемый поступал так регулярно, переводя средства на счета и снимая в банкомате. В общей сложности таким образом он присвоил 57 тысяч гривен.

В суде мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что деньги были ему нужны для лечения жены. Часть украденного он возместил потерпевшему. Учитывая это, судья освободил его от наказания (четыре года заключения), назначив два года испытательного срока.

Онлайн-казино в Украине

В апреле этого года Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по ограничению азартных игр в Интернете. Согласно документу в Украине:

ограничена реклама онлайн-казино, в частности, с символикой ВСУ;

запрещено игрокам создавать более одного аккаунта;

определены лимиты игры в неделю и лимиты расходов;

запрещен доступ военным к игорным заведениям и участие в азартных играх в интернете;

запрещено принимать в качестве залога товары двойного использования.

Также СБУ поручили провести проверки организаторов азартных игр, а Минцифрі — провести переговоры с компаниями Apple и Google по поводу запрета размещения приложений с азартными играми без лицензии в зоне UA в их онлайн-магазинах.

Отметим, что в марте военный Павел Петриченко зарегистрировал петицию, в которой он предложил, ограничить доступ бойцам к онлайн-казино, запретить использование символики ВСУ в рекламе азартных игр и запретить благотворительным фондам сотрудничать с игорным бизнесом. Через несколько часов петиция набрала необходимое для рассмотрения президентом количество подписей. Автор петиции погиб на фронте 15 апреля.