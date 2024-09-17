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Мешканець Одещини крав гроші з ігрового рахунку друга в онлайн-казино

17 вересня 2024 15:01
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Чоловік крав гроші з ігрового рахунку друга
Людина грає в онлайн-казино. Фото: google.com
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Любитель віртуальних азартних ігор попросив друга допомогти йому зареєструватися на сайті. Той запам’ятав логін і пароль, а потім почав регулярно знімати гроші з ігрового рахунку товариша. 

Про це Новини.LIVE дізналися з вироку Великомихайлівського районного суду

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Хитра схема

Згідно з матеріалами справи, у серпні 2022 року підсудний допоміг приятелю підібрати пароль до сайту, де той робив віртуальні ставки. Знаючи логін і пароль, чоловік зайшов на сайт зі свого телефону й побачив, що на ігровому рахунку є гроші. Він заблокував доступ друга до сайту, перевів гроші на свою картку і на картку дружини, а потім поновив доступ. Згодом обвинувачений робив так регулярно, переводячи кошти на рахунки та знімаючи у банкоматі. Загалом таким чином він привласнив 57 тисяч гривень. 

У суді чоловік повністю визнав свою вину й розповів, що гроші були йому потрібні для лікування дружини. Частину вкраденого він відшкодував потерпілому. Враховуючи це, суддя звільнив його від покарання (чотири роки ув’язнення), призначивши два роки іспитового терміну. 

Онлайн-казино в Україні

У квітні цього року Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо обмеження азартних ігор в інтернеті. Згідно з документом, в Україні:

  • обмежено рекламу онлайн-казино, зокрема, з символікою ЗСУ;
  • заборонено гравцям створювати більше одного акаунта;
  • визначено ліміти гри на тиждень та ліміти витрат;
  • заборонено військовим доступ до гральних закладів і участь в азартних іграх в інтернеті;
  • заборонено приймати як заставу товари подвійного використання.

Також СБУ доручили провести перевірки організаторів азартних ігор, а Мінцифрі — провести перемовини з компаніями Apple та Google щодо заборони розміщення застосунків з азартними іграми без ліцензії у зоні UA в їх онлайн-магазинах.

Відзначимо, що у березні військовий Павло Петриченко зареєстрував петицію, в якій Він запропонував зокрема, обмежити доступ бійцям до онлайн-казино, заборонити використання символіки ЗСУ у рекламі азартних ігор і заборонити благодійним фондам співпрацювати з гральним бізнесом. За декілька годин петиція набрала необхідну для розгляду президентом кількість підписів. Автор петиції загинув на фронті 15 квітня.

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