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Тысячи одесситов до вечера останутся без воды — когда включат

17 сентября 2024 14:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Где в Одессе не будет воды 17 сентября
Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе сегодня, 17 сентября, из-за ремонтных работ тысячи горожан будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 18:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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До 16:00 водоснабжения не будет:

  • ул. Сергея Шелухина, 43.

До 17:00 без воды будут жители:

  • ул. Лузановская — все дома;
  • ул. Сортировочная — все дома;
  • ул. Красная — все дома.

До 18:00 воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Хуторская — все дома;
  • ул. Варненская, 17-19/3.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рабина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

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