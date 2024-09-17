Где в Одессе не будет воды 17 сентября

Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 17 сентября, из-за ремонтных работ тысячи горожан будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 18:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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До 16:00 водоснабжения не будет:

ул. Сергея Шелухина, 43.

До 17:00 без воды будут жители:

ул. Лузановская — все дома;

ул. Сортировочная — все дома;

ул. Красная — все дома.

До 18:00 воды не будет по следующим адресам:

ул. Хуторская — все дома;

ул. Варненская, 17-19/3.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рабина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.