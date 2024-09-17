Бюджетная комиссия не стала выделять деньги спасателям

Пожарная техника за работой. Иллюстративное фото: ГСЧС

Бюджетная комиссия Одесского горсовета не поддержала выделение 29,5 миллиона гривен для поддержки ГСЧС. Депутаты просят уточнить, какая сумма необходима и как ее будут использовать.

Об этом Новини.LIVE узнали из заседания постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Одесского горсовета.

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Деньги для спасателей

Члены комиссии рассмотрели письмо от департамента муниципальной безопасности, в котором говорилось о выделении средств спасателям. В частности, 16,6 миллиона гривен должны были направить на капитальный ремонт зданий ГСЧС и 12,9 миллиона гривен — на текущие расходы.

Глава комиссии Алексей Потапский предложил поддержать запрос не полностью.

"Легковые автомобили, горючее и ремонты предлагаю не финансировать. У них есть на это другое финансирование", — отметил он.

В то же время глава комиссии поддержал выделение денег на закупку пожарных рукавов, формы и касок. Но сначала уточнить, какая именно сумма необходима и как она будет тратиться.

Наконец, комиссия решила вернуться к этому вопросу на следующем заседании.

Другие тендеры

Между тем КП "Горзелентрест" планирует закупить торфяной субстрат трех видов — PL-1, PL-2 и кислый торф — общим количеством 550 единиц. За удобрения учреждение готово заплатить 477,9 тысячи гривен. Торги должны пройти 23 сентября, а товар предприятию должны прислать до конца этого года.