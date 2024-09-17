Бюджетна комісія не стала виділяти гроші рятувальникам

Пожежна техніка за роботою. Ілюстративне фото: ДСНС

Бюджетна комісія Одеської міськради не підтримала виділення 29,5 мільйонів гривень для підтримки ДСНС. Депутати просять уточнити, яка сама сума необхідна і як її використовуватимуть.

Про це Новини.LIVE дізналися із засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів Одеської міськради.

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Гроші для рятувальників

Члени комісії розглянули лист від департаменту муніципальної безпеки, в якому йшлося про виділення коштів рятувальникам. Зокрема, 16,6 мільйонів гривень мали скерувати на капітальний ремонт будівель ДСНС і 12,9 мільйонів гривень — на поточні витрати.

Голова комісії Олексій Потапський запропонував підтримати запит не повністю.

"Легкові автівки, пальне та ремонти пропоную не фінансувати. В них є на це інше фінансування", — зазначив він.

Водночас, голова комісії підтримав виділення грошей на закупівлю пожежних рукавів, форми та касок. Але спочатку уточнити, яка саме сума необхідна і як вона буде витрачатися.

Врешті, комісія вирішила повернутися до цього питання на наступному засіданні.

Інші тендери

Тим часом, КП "Міськзелентрест" планує закупити торф’яний субстрат трьох видів — PL-1, PL-2 та кислий торф — загальною кількістю 550 одиниць. За добрива установа готова заплатити 477,9 тисяч гривень. Торги мають відбутися 23 вересня, а товар підприємству повинні надіслати до кінця цього року.