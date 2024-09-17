Українські водолази розповіли, як врятували порт

Український військовий водолаз у морі. Ілюстративне фото: ВМС ЗСУ

Українським водолазам доводиться ледь не щодня розміновувати Чорне море, аби забезпечити роботу зернового коридору. Нерідко виникають критичні ситуації, коли бійцям доводиться діяти швидко і ризикувати життям.

Про це в матеріалі The Times розповіли представники Центру управління Військово-Морськими Силами України.

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Небезпека для порту

За словами командира дивізії "Варана", одного разу бійці отримали попередження про міну, яка знаходилася за кілька метрів від пірса у порту.

"Щойно хвиля почала підштовхувати міну до пірса, вона б вибухнула. Ми не могли допустити, щоб вона вибухнула в порту — це було небезпечно, але нам довелося наблизитися, щоб спробувати відбуксирувати її", — говорить військовий.

Одному з водолазів довелося стрибнути за борт, поплисти до міни й, тримаючи боєприпас акуратно у руках, прив’язати до нього буксирувальний трос.

"Нам довелося повільно тягнути її на відстань п’яти миль від порту. Це зайняло годину. Ми вивели її на чисту воду, водолаз знову занурився, відв’язав трос, встановив детонатор і повернувся на борт. Щойно корабель відплив на безпечну відстань, стався вибух", — розповідає "Варан".

Як поводитися з небезпечними предметами

У ВМС нагадують, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати. При виявленні таких предметів необхідно одразу повідомити відповідні служби.

Відзначимо, що мінна небезпека в прибережних водах та вздовж узбережжя Чорного моря значно посилюється саме за штормової погоди.