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Минуты, чтобы предотвратить катастрофу — водолазы рассказали, как спасли Одесский порт

17 сентября 2024 13:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Украинские водолазы рассказали, как спасли порт
Украинский военный водолаз в море. Иллюстративное фото: ВМС ВСУ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Украинским водолазам приходится ежедневно разминировать Черное море, чтобы обеспечить работу зернового коридора. Нередко возникают критические ситуации, когда бойцам приходится действовать быстро и рисковать жизнью.

Об этом в материале The Times рассказали представители Центра управления Военно-Морскими Силами Украины.

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Опасность для порта

По словам командира дивизии "Варана", однажды бойцы получили предупреждение о мине, которая находилась в нескольких метрах от пирса в порту.

"Как только волна начала подталкивать мину к пирсу, она бы взорвалась. Мы не могли допустить, чтобы она взорвалась в порту - это было опасно, но нам пришлось приблизиться, чтобы попытаться отбуксировать ее", — говорит военный.

Одному из водолазов пришлось прыгнуть за борт, поплыть к мине и, держа боеприпас аккуратно в руках, привязать к нему буксировочный трос.

"Нам пришлось медленно тащить ее на расстояние пяти миль от порта. Это заняло час. Мы вывели ее на чистую воду, водолаз снова погрузился, отвязал трос, установил детонатор и вернулся на борт. Как только корабль отплыл на безопасное расстояние, случился взрыв", — рассказывает "Варан".

Как обращаться с опасными предметами

В ВМС напоминают, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать. При обнаружении таких предметов необходимо сообщить соответствующие службы.

Отметим, что минная опасность в прибрежных водах и вдоль побережья Черного моря значительно усиливается именно при штормовой погоде.

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