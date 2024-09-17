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Мінус два депутати Одеської райради — хто займе їхні місця

17 вересня 2024 15:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
З Одеської райради йдуть двоє депутатів
Депутати Одеської райради Валентина Шульц і Микола Орлов. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Двоє депутатів Одеської районної ради від партії "Європейська солідарність" добровільно здали свої мандати. Їхні місця займуть наступні за списком представники політичної сили. 

Про це повідомляє видання "Думська".

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Депутатські мандати складають Валентина Шульц і Микола Орлов. Про це офіційно оголосять на сесії Одеської райради 20 вересня.

Валентина Шульц відома своєю волонтерською діяльністю. Свого часу вона очолювала секретаріат партії Блок Петра Порошенка в Одеській області, а зараз очолює фракцію "Європейської солідарності" в Одеській райраді.

Микола Орлов працює генеральним директором підприємства "Лайтек". Обидва були обрані до районної ради у 2020 році.

Хто приходить

Новими депутатами, за даними видання, стануть учасник бойових дій, капітан ЗСУ Олег Кошолапенко (зараз він проходить реабілітацію після поранення) і директор ліцею імені В’ячеслава Чорновола у Южному Тарас Прокопечко. 

Нагадаємо, всього в Одеській районній раді 64 депутати. Головою ради є Віталій Барвіненко. На виборах 2020 року депутатами були обрані представники шістьох політичних сил — "Довіряй ділам", "Слуги народу", "Європейської солідарності", "За майбутнє", а також заборонених нині "Опозиційної платформи — За життя" і "Партії Шарія".

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