З Одеської райради йдуть двоє депутатів

Депутати Одеської райради Валентина Шульц і Микола Орлов. Фото: Facebook

Двоє депутатів Одеської районної ради від партії "Європейська солідарність" добровільно здали свої мандати. Їхні місця займуть наступні за списком представники політичної сили.

Про це повідомляє видання "Думська".

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Хто йде

Депутатські мандати складають Валентина Шульц і Микола Орлов. Про це офіційно оголосять на сесії Одеської райради 20 вересня.

Валентина Шульц відома своєю волонтерською діяльністю. Свого часу вона очолювала секретаріат партії Блок Петра Порошенка в Одеській області, а зараз очолює фракцію "Європейської солідарності" в Одеській райраді.

Микола Орлов працює генеральним директором підприємства "Лайтек". Обидва були обрані до районної ради у 2020 році.

Хто приходить

Новими депутатами, за даними видання, стануть учасник бойових дій, капітан ЗСУ Олег Кошолапенко (зараз він проходить реабілітацію після поранення) і директор ліцею імені В’ячеслава Чорновола у Южному Тарас Прокопечко.

Нагадаємо, всього в Одеській районній раді 64 депутати. Головою ради є Віталій Барвіненко. На виборах 2020 року депутатами були обрані представники шістьох політичних сил — "Довіряй ділам", "Слуги народу", "Європейської солідарності", "За майбутнє", а також заборонених нині "Опозиційної платформи — За життя" і "Партії Шарія".