Судна яких країн найчастіше прибувають до портів Одещини

Кількість суден, що проходять українським коридором, зростає — подробиці
У серпні зернові та інші вантажі з портів Одеси, Чорноморська і Південного вивозило 231 судно. Тобто, у середньому до портів прибувало 7,5 суден на день. Більшість з них — під прапором Туреччини.
Про це повідомив керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.
Прапори суден
За даними власного моніторингу Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та BlackSeaNews, найбільша кількість суден належала власника з таких країн:
- Туреччина — 35%;
- Греція — 15%;
- Маршаллові Острови — 10%;
- Об’єднані Арабські Емірати — 8%;
- Ліван — 8%;
- Китай — 7%.
Кількість повторних рейсів суден, що здійснювали перевезення зернових, склала 75%.
Морський коридор
З серпня 2023 по серпень 2024 роки Україна експортувала морем товарів на $19,2 млрд (85,9 млн тонн). Про це йдеться у законопроєкті про держбюджет на 2025 рік. Україна, зокрема, відправила морем агропродукції на $15,8 млрд (65,7 млн тонн). Нагадаємо, Україна налагодила функціонування власного морського коридору після виходу Росії із "зернової угоди" у серпні минулого року.
При цьому, за останні два роки російські окупанти знищили в Україні 280 об'єктів портової інфраструктури, понад 150 транспортних засобів, 17 цивільних суден, у тому числі понад 100 тисяч тонн зернових вантажів. Тим не менш, Україна залишається одним з найбільших експортерів агропродукції у світі.
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