Судна яких країн найчастіше прибувають до портів Одещини

Балкер Manta Hacer перевозить українське зерно. Фото: АМПУ

У серпні зернові та інші вантажі з портів Одеси, Чорноморська і Південного вивозило 231 судно. Тобто, у середньому до портів прибувало 7,5 суден на день. Більшість з них — під прапором Туреччини.

Про це повідомив керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

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Прапори суден

За даними власного моніторингу Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та BlackSeaNews, найбільша кількість суден належала власника з таких країн:

Туреччина — 35%;

Греція — 15%;

Маршаллові Острови — 10%;

Об’єднані Арабські Емірати — 8%;

Ліван — 8%;

Китай — 7%.

Кількість повторних рейсів суден, що здійснювали перевезення зернових, склала 75%.

Морський коридор

З серпня 2023 по серпень 2024 роки Україна експортувала морем товарів на $19,2 млрд (85,9 млн тонн). Про це йдеться у законопроєкті про держбюджет на 2025 рік. Україна, зокрема, відправила морем агропродукції на $15,8 млрд (65,7 млн тонн). Нагадаємо, Україна налагодила функціонування власного морського коридору після виходу Росії із "зернової угоди" у серпні минулого року.

При цьому, за останні два роки російські окупанти знищили в Україні 280 об'єктів портової інфраструктури, понад 150 транспортних засобів, 17 цивільних суден, у тому числі понад 100 тисяч тонн зернових вантажів. Тим не менш, Україна залишається одним з найбільших експортерів агропродукції у світі.