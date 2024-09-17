Мера Одеси знову викрили на російському громадянстві

Мер міста Одеса Геннадій Труханов. Фото: facebook/gtrukhanov

Блогер і активіст Сергій Стерненко опублікував фото документів, які, ймовірно, підтверджують російське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова. Той нібито оформляв картку у банку держави-агресора за декілька тижнів до початку повномасштабної війни.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив сам Сергій Стерненко.

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За словами блогера, нові документи стосовно Труханова він отримав зі злитих російських баз даних.

"Міський голова Одеси Геннадій Труханов дійсно має російське громадянство. І, ймовірно, оформлював російську банківську картку напередодні повномасштабного вторгнення. А саме 9 лютого 2022", — зазначив Сергій Стерненко.

В опублікованих документах йдеться, що мер Одеси писав заяву про видачу паспорта РФ 18 березня 2011 року. У Росії він нібито зареєстрований за адресою: місто Сергіїв Посад, вулиця Паркова, 5. Стерненко стверджує, що інформація про прописку, серію, номер і дату видачі паспорта узгоджується із відомостями, які раніше публікували українські журналісти.

Паспорт мера

Нагадаємо, що у 2016 році, після публікації так званих Панамських документів, виявилося, що Геннадій Труханов реєстрував офшорні компанії на Віргінських островах, вказуючи адресу в РФ. Згодом інформацію про російський паспорт мера поширювали журналісти і активісти. Сам Труханов запевняє, що не має громадянства Росії. Він навіть публікував фото відповідної довідки від генконсульства РФ в Одесі.