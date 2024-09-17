Зима близко: чего одесситы боятся от отопительного сезона 2024 года

Пенсионерка греется у батареи. Фото: Новини.LIVE

Каждый отопительный сезон — это вызов для украинцев. А в условиях войны они стали усиленными российскими атаками на энергосистему и продолжительными блекаутами, в которые погружались украинцы. Ведь такое ожидаемое тепло стало в определенной степени дефицитным для людей, что усложнило жизнь для многих. Пока ситуацию удалось несколько стабилизировать. Но вопрос остается актуальным: как мы проживем эту зиму?

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, что их волнует больше всего перед новым отопительным сезоном.

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Должен быть комфорт

Большинство одесситов говорят, что ждут нового отопительного сезона с определенным напряжением, потому что за тепло в доме придется отдать несколько тысяч гривен, что сильно ударит по карману. Именно это подчеркивает и Лариса Михайловна, пенсии которой едва хватает, чтобы покрыть всю коммуналку.

"Пугает подорожание тарифов. Отключение света мы еще можем пережить, а за отопление платить очень дорого. Пенсия маленькая, да еще есть кот, на которого приходится много тратить. Радует, что дом теплый, но готовим побольше одеял и теплых пижам", — рассказывает Лариса Михайловна.

Одесситка Лариса Михайловна. Фото: Новини.LIVE

Также одесситы отмечают усиление обстрелов, что может повлиять на старт отопительного сезона и наличие света в частности. Ведь у части многоэтажек тепло завязано на свете, а генераторы есть далеко не у всех. К тому же, по мнению Татьяны, город не способен полностью провести сезон на альтернативных источниках.

"Отключение света больше пугают. Хотим, чтобы тепло было дома, потому что у нас есть с этим проблема: маленькие независимые котельные не могут обслуживать большой объем, поэтому во время отключений они просто не работают", — добавляет Татьяна.

Татьяна вместе с сыном. Фото: Новини.LIVE

Хуже всего случилось

В то же время нашлись и горожане, которых опыт прошлых военных лет закалил и подготовил почти ко всему. Так что Вероника шутит: главное, чтобы все совпадало с графиком отключений!

"Все, что могло пугать, уже произошло. Сейчас уже не боимся. Будет как будет. Единственное, что готовим теплые одеяла, свитера и хорошее настроение", — отмечает Вероника.

Одесситка Вероника. Фото: Новини.LIVE

Девушку поддерживает и другой одессит Дмитрий. Пенсионер отмечает, что в его семье стоимость отопления сильно ударит по бюджету, но меньше она быть сейчас не может. Поэтому люди по своему усмотрению должны подготовить для себя все необходимое, чтобы пережить холодное время года.

"Все беспокоит, но я считаю, что тарифы меньше быть не могут. Кроме того, наш дом подготовился заранее: проверили все трубы и батареи. Но трудно это делать, потому что мало работников молодых", — заключает Дмитрий.

Одессит Дмитрий. Фото: Новини.LIVE

Все военные эксперты отмечают и то, что враг в этом году снова будет наносить ракетные и более массированные удары по энергетике Украины. Но в то же время уверяют, что "зимнего апокалипсиса" не будет, потому что за прошлые годы украинцы показали свою несокрушимость и нашли много выходов, как пережить трудные времена в сплоченности и вере в победу!