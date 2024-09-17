Зима близько: чого одесити бояться від опалювального сезону 2024

Пенсіонерка гріється біля батареї. Фото: Новини.LIVE

Кожен опалювальний сезон — це виклик для українців. А в умовах війни вони стали посиленими російськими атаками на енергосистему та тривалими блекаутами, у які поринали українці. Адже таке очікуване тепло стало певною мірою дефіцитним для людей, що ускладнило життя для багатьох. Наразі ситуацію вдалося дещо стабілізувати. Але питання залишається актуальним: як ми проживемо цю зиму?

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, що їх хвилює найбільше перед новим опалювальним сезоном.

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Має бути комфорт

Більшість одеситів кажуть, що чекають на новий опалювальний сезон з певною напругою, бо за тепло в оселі доведеться віддати кілька тисяч гривень, що сильно вдарить по кишені. Саме на цьому наголошує й Лариса Михайлівна, пенсії якої ледь вистачає, щоб покрити усю комуналку.

"Лякає здорожчання тарифів. Відключення світла ми ще можемо пережити, а за опалення платити дуже дорого. Пенсія маленька, та ще й є кіт, на якого доводиться багато витрачати. Радує, що будинок теплий, але готуємо побільше ковдр та теплих піжам", — розповідає Лариса Михайлівна.

Одеситка Лариса Михайлівна. Фото: Новини.LIVE

Також одесити наголошують на посиленні обстрілів, що може вплинути на старт опалювального сезону та наявність світла зокрема. Адже у частини багатоповерхівок тепло завʼязане на світлі, а генератори є далеко не у всіх. До того ж, на думку Тетяни, місто не здатне повністю провести сезон на альтернативних джерелах.

"Відключення світла найбільше лякають. Хочемо, щоб тепло було вдома, бо у нас є з цим проблема: маленькі котельні незалежні не можуть обслуговувати великий обʼєм, тож під час відключень вони просто не працюють", — додає Тетяна.

Тетяна разом із сином. Фото: Новини.LIVE

Найгірше вже сталося

Водночас знайшлися і містяни, яких досвід минулих воєнних років загартував та підготував майже до всього. Тож Вероніка жартує: головне, щоб усе збігалося з графіком відключень!

"Все, що могло лякати, вже сталося. Зараз вже не боїмося. Буде як буде. Єдине, що готуємо теплі ковдри, светри та гарний настрій", — зазначає Вероніка.

Одеситка Вероніка. Фото: Новини.LIVE

Дівчину підтримує й інший одесит Дмитро. Пенсіонер наголошує, що в його родині вартість опалення сильно вдарить по бюджету, але меншою вона бути зараз не може. Тож люди на власний розсуд мають підготувати для себе усе необхідне, щоб пережити холодну пору року.

"Все турбує, але я вважаю, що тарифи меншими бути не можуть. Крім того, наш будинок підготувався завчасно: перевірили усі труби та батареї. Але важко це робити, бо мало працівників молодих", — підсумовує Дмитро.

Одесит Дмитро. Фото: Новини.LIVE

Усі військові експерти наголошують та тому, що ворог цього року знову вчинятиме ракетні та більш масовані удари по енергетиці України. Але водночас запевняють, що "зимового апокаліпсиса" не буде, бо за минулі роки українці показали свою незламність та знайшли багато виходів, як пережити скрутні часи у згуртованості та вірі у перемогу!