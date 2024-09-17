Російський паспорт Труханова — мер Одеси відреагував на звинувачення Стерненка

Міський голова Одеси Геннадій Труханов. Фото: ОВА

Міський голова Одеси Геннадій Труханов відповів на звинувачення блогера Сергія Стерненка, що стосуються його можливого російського громадянства. Він зазначив, що цим заявам вже 10 років.

Свій допис Труханов опублікував у Telegram у вівторок, 17 вересня.

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Труханов наголосив, що заяви щодо наявності у нього російського паспорта лунають ще з 2014 року, коли він вперше балотувався на посаду мера, і за цей час публікувалися скани, фотографії та "витяги".

Однак, за словами мера Одеси, правоохоронні органи вже неодноразово підтвердили, що він не має російського паспорта.

"Адекватним людям ця тема вже набридла. Всім іншим нагадаю: для перевірки таких даних існують відповідні державні та правоохоронні органи. А не блогери", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 вересня блогер і активіст Сергій Стерненко опублікував фото документів, які, ймовірно, підтверджують російське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова. Той нібито оформляв картку у банку держави-агресора за декілька тижнів до початку повномасштабної війни. За словами блогера, нові документи стосовно Труханова він отримав зі злитих російських баз даних.

А у 2016 році, після публікації так званих Панамських документів, виявилося, що Геннадій Труханов реєстрував офшорні компанії на Віргінських островах, вказуючи адресу в РФ. Згодом інформацію про російський паспорт мера поширювали журналісти й активісти. Сам Труханов також запевняв, що не має громадянства Росії. Він навіть публікував фото відповідної довідки від генконсульства РФ в Одесі.