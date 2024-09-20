Дружина Олега Кіпера розповіла про російське громадянство і українську мову

Ірина Кіпер спілкується з ведучою "Міст сили". Фото: скриншот

Дружина начальника Одеської ОВА Олега Кіпера Ірина була громадянкою Росії. Втім, українська мова не була їй чужою — завдяки батькові і музичним уподобанням.

Про це в інтерв’ю проєкту "Міста сили" розповіла сама Ірина Кіпер.

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Завдяки музиці

За словами дружини очільника ОВА, її батько — з міста Вовчанськ Харківської області й знав українську мову.

"І я ще в дитинстві почала слухати "Океан Ельзи", і купувала собі у Харкові різні альбоми. Не все тоді розуміла, але батько мені допомагав перекладати деякі слова, і зараз все чудово", — розповіла Ірина Кіпер.

Нагадаємо, Олег Кіпер повідомляв, що його дружина відмовилася від громадянства РФ у зв’язку з російською агресією проти України.

Олег Кіпер про російську мову

Сам начальник ОВА розповів проєкту, що за роки повномасштабної війни Одеса стала більш українською, в тому числі у питанні мови. Водночас, він не бачить проблеми у тому, що чимало містян у побуті продовжують користуватися російською.

"Якщо вони в побуті спілкуються тою мовою, якою вони думають, це їх право, я не можу їх обмежувати. Вони можуть спілкуватися англійською, молдовською, тут дуже багато мов", — говорить Олег Кіпер.

Нагадаємо, Олег Кіпер був призначений головою Одеської ОВА у травні 2023 року. До того він працював прокурором Києва.